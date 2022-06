Nadal, grande, grande

Cuerpo, mente, espíritu y sociabilidad en armonía, es lo que hace grande, grande, a Rafael Nadal. Dos veces grande, dentro y fuera de la pista de tenis. Su última gesta alcanzando la victoria del 14° torneo Roland Garros de París, ha acrecentado mi admiración, y la de muchos, tanto en su faceta tenística como en el aspecto humano y ciudadano.

El mundo se ha rendido al mejor jugador de tenis de todos los tiempos, Rafa Nadal, con 22 títulos de Grand Slam en su haber. Un deslumbrante palmarés deportivo que no lo ha conseguido solo con técnica, destreza y fuerza. Nadal es un pensador, un filósofo, que arrastra y emociona con su humildad, valentía ante la adversidad, capacidad de sufrimiento, fuerza mental, saber ganar y saber perder. Eso es lo que le hace grande en el juego de la pista y fuera de ella en lo sociable.

Cuando ganó el primer gran torneo en 2005 ya apuntaba una gran carrera tenística, pero nadie podría imaginar que llegara a donde ha llegado, a pesar de que su larga trayectoria haya estado marcada por una lesión que ha ido sufriendo en privado.

Las palabras de Nadal explicando cómo tuvo que competir en este torneo de Roland Garros engrandecen su leyenda: «He jugado sin sentir el pie, el pie estaba absolutamente dormido, era la única forma en la que podía jugar… He jugado con una infiltración en el nervio del pie». En el próximo torneo de Wimbledon se someterá a otro tratamiento: «Si funciona continuaré jugando, si no, será otra historia… La vida es más importante que otro título. Mi carrera ha sido mi prioridad toda mi vida, pero no está por encima de mi felicidad. Si sigo siendo feliz, seguiré, si no, haré otra cosa», sentenció Rafael Nadal. Una filosofía de vida que pone en lo más alto el valor de la felicidad.

El desgaste, tanto físico como emocional que supone la lesión no parece compensar al campeón, aunque él, con la nobleza que le caracteriza, manifiesta: «No sé qué va a pasar en el futuro, pero voy a seguir peleando para seguir intentándolo»

En los partidos de finales, y especialmente si se trata de los grandes torneos, el interés del público se centra más en el posible ganador que en el juego que se hace. Para el jugador que está en la cancha el rival que tiene enfrente y la táctica a seguir es la zozobra. En el Roland Garros 2022, Rafael Nadal superó a Novak Djokovic en un duro duelo, después, vio cómo Zverev se tenía que retirar por una significativa lesión. Ante el primero, vimos a un Nadal agresivo, buscando el punto ganador con su drive paralelo. La táctica ante el noruego Casper Ruud fue muy distinta, más conservadora, cargando el juego sobre el revés del contrario, buscando y provocando el error del otro. Tenía ante sí al especialista en tierra que más victorias llevaba este año sobre la arcilla. La táctica le salió bien a Nadal, prueba de ello es que se anotó los 11 últimos juegos del partido de manera consecutiva. Ambos jugadores, Nadal y Ruud se conocían perfectamente, aunque nunca se habían enfrentado, pero el escandinavo ha sido formado en la Academia de Rafa Nadal (en Mallorca), y este es su ídolo.

El ya reconocido como el mejor tenista de la historia ganó en 2005 la final en su primera participación en el Roland Garros, con 19 años. En el 2006 tuvo su primer duelo con Roger Federer. En el 2007 venció a Djokovic en semifinales y a Federer en la final. Los triunfos en la pista parisina se fueron sucediendo hasta que en el 2022 Nadal ha vuelto a hacer historia ganando su 14° título de Roland Garros, la Copa de los Mosqueteros, frente a Casper Ruud, de 23 años y octavo en el escalafón internacional del tenis mundial. Sumando así el 22° Grand Slam de su carrera deportiva y que le sitúa como el tenista más laureado de todos los tiempos, por los logros conseguidos en campeonatos de primera categoría, con dos más que Federer y que Djokovic.

Rafael Nadal ha marcado una época en el deporte español y mundial. Lo ha hecho a pesar del calvario prolongado por numerosos problemas físicos y sufrir 22 lesiones en 19 años de carrera deportiva que han lastrado su esfuerzo y sufrimiento en la pista. Desde la adolescencia arrastra un problema crónico, derivado de la enfermedad conocida como el síndrome de Müller Weiss, una deformación del hueso escafoides del pie que provoca un fuerte dolor.

Hablar de los grandes deportistas es hablar de dinero, de mucho dinero. Roland Garros es uno de los torneos de tenis de primera categoría que más dinero dispone para los tenistas internacionales que participan en circuitos de tierra batida. Por el hecho de haber ganado el Roland Garros 2022, Rafael Nadal se lleva 2.200.000 millones de euros como premio monetario de reconocimiento por su valía. Además de sumar 2.000 puntos en la clasificación de mejores jugadores de tenis, lo que le permite pasar de la posición quinta en la que estaba a la posición tercera.

Pero de Rafa Nadal interesa el fondo de su corazón y su humanidad, más que los aspectos económicos. Cuando tenía 15 años ganó al australiano Pat Cash y con 16, en el 2003 en Hamburgo a Carlos Moya, que era su ídolo, ex número 1 del mundo en 1999. Al final del partido, muerto de vergüenza, le susurro un “lo siento”, después, en los vestuarios, Nadal rompió a llorar, confesándole a su tío Toni Nadal “Tío, siento haberle ganado” Nobleza y grandeza de Rafa.

El guionista de la carrera meteórica del tenista más grande de todos los tiempos es el propio Rafael Nadal. Su leyenda empieza a tomar tintes de singularidad. Desde que comenzó a ganar hace 21 años, ha ganado a sus maestros, a sus contemporáneos y ahora, a los 36 años, ya hacia el ocaso de su tiempo, les gana a los maestros del futuro, hijos deportivos propios.

“Pero esto no va de ser el mejor de la historia ni de récords”, matiza el tenista. “Juego porque me gusta jugar al tenis. Lo que me motiva a seguir no es la competición para ver quién es el mejor, sino la pasión por el juego, el tener momentos que estarán conmigo para siempre” Ese es el gran Nadal, edificante, un ejemplo a seguir.

Les dejo con Nach en Grande

https://www.youtube.com/watch?v=XcO3QStdJ2g

