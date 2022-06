Hugo Hernández y su futuro en el Elche: "Ojalá algún día pueda debutar en Primera en el Martínez Valero y con mi gente allí"

"En principio soy jugador del juvenil A, pero empezaré la pretemporada con el Ilicitano", ha dicho el ya ex de la cantera del Salamanca UDS

Hugo Hernández, la ya experla de la cantera del Salamanca UDS, ha firmado su primer contrato profesional con el Elche tras marcar 25 goles en 27 partidos en Juvenil Regional, por lo que este medio de comunicación se ha puesto en contacto con él al dar un gran paso en su carrera.

PREGUNTA: ¿Cómo te sientes después de haber firmado un contrato profesional con el Elche?

RESPUESTA: Con mucha ilusión y ganas de trabajar para seguir logrando mis objetivos, pero también mis sueños.

P: ¿Qué se te pasa por la cabeza al verte en una situación así siendo tan joven?

R: Muchas cosas. Hay un gran trabajo detrás y se me pasa por la cabeza la ambición de poder triunfar aquí.

P: ¿De qué manera surge la opción de ir al Elche?

R: Esto lo maneja mi padre, que actualmente es mi representante, y digamos que todo viene de acabar bien con el Salamanca. Cuando me llegó esta oferta, que es la que vemos mejor para mi futuro, la aceptamos.

P: ¿Cuántas ofertas has llegado a tener este año?

R: Había ofertas, había ofertas. Me emocionó bastante el proyecto deportivo que querían hacer conmigo y el interés que mostraban. ¿Nombres de otros clubes? Prefiero no dar detalles sobre eso porque estoy centrado en que soy jugador del Elche (ríe).

P: ¿Cuál es ese proyecto deportivo del que hablas?

R: El de que han depositado mucha confianza en mí y les enseñaré de qué estoy hecho.

P: ¿En qué equipo vas a jugar: el juvenil de División de Honor o en el filial de Tercera RFEF?

R: En principio soy jugador del juvenil A, pero empezaré la pretemporada con el Ilicitano. Tengo mucha ilusión, aunque estoy centrado en seguir trabajando día a día. No veo el momento de arrancar a entrenar.

P: ¿Cuánto motiva llegar a una entidad histórica y con el primer equipo en la élite?

R: Es un gran club. Tengo esperanzas de cara al futuro para poder triunfar aquí, igual que en todos los sitios en los que he estado antes.

P: ¿Qué te dicen en el Salamanca UDS cuando les informas de que el Elche te ha llamado?

R: Lo habló mi padre con los que tenía que hacerlo. Yo me dedico a jugar (ríe).

P: ¿Y cómo se lo han tomado tus compañeros de equipo?

R: Cuando se han enterado de lo del Elche, ellos me han dicho que estaban muy contentos. Del Salamanca no me llevo compañeros, sino amigos.

P: Al anunciar tu nuevo destino, muchos aficionados del Elche ya han puesto sus ojos en ti. ¿Pesa esa responsabilidad?

R: Me quedo con la sensación de cumplir mis metas y estar más motivado que nunca.

P: Después de meter 25 goles esta temporada, ¿qué reto te pones en el Elche en el futuro?

R: Ojalá algún día pueda debutar en Primera en el Martínez Valero y con mi gente allí.