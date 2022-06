Ramiro Mayor y la renovación: "Hace un tiempo que no hemos hablado de ello y entiendo que la prioridad será el entrenador"

Ramiro Mayor, central de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado sobre el estado en el que se encuentra su renovación, dado que es uno de los jugadores con los que Toni García, el director deportivo, se encuentra en negociaciones para la 22/23.

Parón: "Estamos descansando por casa y también un poco pendiente del futuro, pero en las primeras semanas de parón todo se vive con más tranquilidad".

Sabor de boca de la temporada: "Es buenísima. Teníamos un reto muy importante en Primera RFEF que era el de mantenerse y lo hemos conseguido holgadamente, pero también soñando con el playoff hasta el último día. Me queda la 'espinita' de no conseguirlo al final".

Año a nivel personal: "Me he encontrado muy bien salvo por el tema de la lesión, que ha sido complicada porque me rompí un dedo del pie. He acabado contento".

Lesión en el pie: "Ahora estoy bien. En el primer partido que juegue tras la lesión sí que forcé, pero luego ya casi no tenía molestias. Está olvidada ya".

Renovación: "Tengo oferta de renovación con el club, pero sí que es verdad que hace un tiempo que no hemos hablado de ello. Mis representantes están con ello y entiendo que el entrenador será la prioridad del club. Imagino que luego seguiremos con las negociaciones".

Ofertas: "Soy un jugador libre y ha habido algún interés, pero de momento no es nada firme. Me lo tomo con tranquilidad".

Cree que se queda: "Es difícil saberlo. Estoy muy identificado con el club, pero estamos en negociaciones. Si me tengo que quedar en Unionistas, encantado. En estas semanas próximas veremos cómo se dan las cosas".

Nuevo entrenador: "El perfil tiene que ser continuista. Hay que tener un perfil competitivo y que haya manejado presupuestos parecidos al de Unionistas, que no tendrá tanto dinero... pero sí jugadores con ilusión".

Mantener el bloque: "Es muy importante. El año pasado ya se consiguió y se ha demostrado que se nota el hecho de tener una base. Yo creo que Toni lo intentará. Empezar de 0 es más complicado".

Reina Sofía: "Es un plus. Unionistas está creciendo mucho y que las instalaciones sean buenas ayuda en el día a día".