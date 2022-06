Disfruta las fiestas de San Juan de Sahagún, que comienzan este viernes

Este viernes comienzan las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún.

A las 19:00, en el Patio Chico, tendrá lugar el Concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza. Interpretarán un variado repertorio que va desde algunas de las obras icónicas del Renacimiento hasta éxitos del pop y del rock, pasando por baladas y bandas sonoras de películas. Interpretarán temas como Knights of Cydonia (Muse), We will rock you (Queen) o Blinding lights (The Weeknd).

A las 20:30 horas tendrá lugar el tradicional Concierto de las Hogueras, en el parque Elio Antonio de Nebrija. Es la XIX edición de este concierto de fin de curso en el que participarán los alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza. En esta ocasión interpretarán temas clásicos como I can´t turn you loose, Gimme Gimme Gimme de Abba, y otros más actuales como Bad Romance de Lady Gaga o Eso que tú me das de Jarabe de Palo.

A las 22:45 horas tendrán lugar los tradicionales fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano, a cargo de Caballer FX.