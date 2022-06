Denuncia administrativa ante la USAL para que retire los escudos franquistas del futuro Centro Internacional del Español

Carmen Díez, Concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Salamanca, ha anunciado una denuncia de tipo administrativo ante la Universidad de Salamanca (USAL), debido a la presencia de simbología franquista en la fachada del edificio que albergará el futuro Centro Internacional del Español (antigua sede del Banco de España) en la Plaza de los Bandos.

Se trata de dos grandes escudos franquistas cuya retirada ya solicitó esta formación el año pasado, en junio, a las tres administraciones involucradas para que "actuaran conforme a la ley".

"Las tres administraciones incumplidoras son el Ministerio de Cultura hasta 2016, la USAL como titular del edificio desde ese año y la Junta de Castilla y León porque es quien encargó el proyecto y pagó la obra que va a estar terminada en breve", apuntaba Díez.

Desde Podemos Salamanca matizan que llevan meses esperando a que les atienda el rector y argumentan que por ley deben ser retiradas las mencionadas piezas, además, su concejal en el Ayuntamiento afirmaba que "la USAL se comprometió en 2017 a eliminar la simbología franquista de la Facultad de Ciencias Agrarias y del antiguo Banco de España, lo primero lo hizo, lo segundo no".

No obstante, Carmen Díez asegura que "estamos a tiempo, que busquen una manera de que no estén a la vista de todo el mundo. Además, la plaza dd los Bandos, frente al Centro de la Memoria Histórica, no es un lugar adecuado. No se puede dejar de actuar y la Universidad debe tomar la decisión que le corresponde".

