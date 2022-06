Vivir en pareja o solteros ¿Qué es mejor para usted?

Comentaré algunos aspectos de una encuesta, con una gran muestra, en El País (6 de junio, 2022), sobre sexualidad y relaciones. Tiene el mérito de ser muy amplia y muy actual, aunque su presentación no es muy técnica. Tiene la utilidad de que nos hace pensar sobre los viejos y nuevos mitos.

En el pasado predominaba la idea negativa de que quedarse soltero o soltera era una desgracia y casarse y tener hijos era una costumbre casi obligatoria.

Hoy los datos confirman que no es así, porque aceptamos a los solteros y solteras con normalidad, como una diversidad más. Y un 20% considera que se vive más independiente y feliz siendo soltero. Por supuesto, las personas que razonan así nos merecen todo el respeto. Es muy positivo que la presión de las costumbres y valores no caigan sobre las personas cercenado su libertad. La encuesta, no profundiza en las posibles razones de este cambio.

¿Cuáles citaría usted?¿Coincidiremos en algunas de ellas? Le propongo las siguientes:

El deseo de independencia, la mayor libertad en las relaciones sexuales, evitarse el coste de unos hijos que ya no ayudan en la agricultura y no nos cuidan el la vejez, no desear comprometerse y los nuevos prejuicios sobre las dificultades para vivir en pareja están entre los factores que llevan a que, cada vez más, las personas opten por no casarse y por relaciones de pareja menos comprometidas. La costumbre, ya extendida, de tener cada uno su dinero y una cuenta común para los gastos es un indicador más. Como lo es también el número de parejas en las que no conviven juntos.

Con frecuencia, oímos hoy ideas muy negativas, invirtiendo lo que ocurría en el pasado, sobredimensionando las dificultades de vivir en pareja y generalizando profecías pesimistas sobre el enamoramiento, las relaciones amorosas y las responsabilidades familiares.. Entre ellas los nuevos mitos sobre el enamoramiento, reduciéndolo a bioquímica y a una irreductible corta duración (López, 2020). Mitos y leyes tan dañinos como los viejos mitos como el de la media naranja, el matrimonio de por vida, la prohibición del divorcio, etc.

Los datos contradicen estos prejuicio contra la pareja y el matrimonio. El 80% de las personas piensan que se vive mejor en pareja. El próximo viernes analizaremos como lo justifican.

¿Qué piensa usted sobre este tema?

No se trata de decir si unos u otros tienen razón. Lo importante es que las personas puedan gestionar su libertad y tomar decisiones, dejando de lado prejuicios viejos y nuevos.

Lo deseable es que finalmente cada persona pueda construir su vida sexual y amorosa como pueda y quiera, con leyes y actitudes abiertas. Se acabó la uniformidad.

Félix López Sánchez