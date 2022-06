Los comienzos siempre pueden resultar difíciles en cualquier cuestión de la vida; y si se trata de un trabajo no iba a ser menos.

Por eso, las primeras semanas en un nuevo empleo son, sin duda, cruciales para afrontar el nuevo reto profesional con buena actitud, ganas de aprender y de superar todos esos miedos típicos de enfrentarse a lo desconocido.

¿Cómo hacer ese inicio más fácil?

Una empresa y, en concreto, un jefe debe ser consciente de la dificultad de empezar un trabajo nuevo; y para llegar a esa comprensión se deben tener en cuenta ciertos aspectos:

El empleado, así como el equipo que forma es la prioridad porque si el personal está contento, trabaja bien y eso se nota en los resultados desde el primer día.

En este artículo hemos reunido tres consejos para subir la moral entre tus nuevos empleados:

Es fundamental tener todo preparado para la reincorporación de esa persona, no solo a nivel legal, sino también en cuanto a logística se refiere; es decir, el puesto de trabajo, el uniforme, en caso de ser necesario, la acreditación de acceso, etc.

También es importante saber transmitir el ADN de la empresa a ese nuevo miembro. Suele ser muy útil tener un compañero del mismo rango que pueda actuar como mentoring y que no solo le enseñe sus tareas diarias o supervise su trabajo como haría un jefe, sino que también le explique los valores y la filosofía y misión del negocio.

En muchos casos, este mentor también puede servir para presentarle e introducirle entre el resto de los trabajadores y es que hace que se consolide el sentimiento de pertenencia a un grupo o lugar.

Los consejos anteriores resultan muy prácticos porque si se hacen bien, el periodo de formación y adaptación va a ser menor al ofrecerle al nuevo empleado desde el primer día todos los recursos para desarrollar su trabajo correctamente.

Y el tercero, es el que está enfocado a hacerle un regalo físico al recién llegado, que puede ser tan variado como tipos de empresas hay.

¡No hay nada escrito en cuanto a qué regalar! Solo hay que tener en cuenta que cada uno de los objetos debe ser fiel a la filosofía e imagen de la empresa.

Desde hace unos años, se está extendiendo la idea de preparar un obsequio que simbolice que ese nuevo trabajador es “bien recibido”; o lo que es lo mismo, un welcome pack que puede incluir material para el día a día como bolígrafos, libretas o llaveros; u otro tipo de objetos de carácter más personal como una camiseta o una botella de agua, por ejemplo. Si no sabes qué incluir en el de tu empresa busca welcome pack camaloon y encontrarás decenas de opciones para todos los gustos y presupuestos.

Además de los regalos a los que siempre se les puede dar uso, estos packs de bienvenida deben incluir también una carta personalizada en la que también aparezcan el organigrama o la historia de la empresa.

A la hora de elaborar estos regalos hay libertad absoluta, pero no se debe olvidar nunca el principal objetivo: que el nuevo empleado se sienta bienvenido.