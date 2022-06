Ángel Lozano y la plantilla del Salamanca UDS: "Si se tiene que pagar un poco más a algún jugador, se le pagará"

Ángel Lozano, director deportivo del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación en la que ha hablado sobre todo el presente y futuro del club. Así, el expreparador de porteros ha 'tocado' temas como su nuevo cargo, los fichajes, las renovaciones y mucho más.

Nuevo cargo: "No diría que está siendo complicado, pero sí estresante. No es una función que desconozca porque ya había estado antes. Ahora me encuentro en la fase de ir mirando jugadores, viendo lo que se puede renovar...".

Cómo es su nueva vida: "Ha cambiado, ha cambiado mucho (ríe). Antes podía dedicar mi tiempo a otras cosas, pero ahora estoy desde por la mañana hasta por la noche. Veo vídeos, hablo con gente, con María, que estamos siempre en contacto, y es lo que toca. Sarna con gusto no pica. Espero que hagamos una buena labor".

Tándem con María y 'ayuda' de Dueñas: "Nosotros dos valoramos mucho todas las opiniones de dentro del club para equivocarnos lo menos posible, pero él y yo estamos haciendo todo el cribado de campo. Respetamos a todo el mundo, aunque María y yo hablamos y nos reunimos cada día".

Su relevo como entrenador de porteros: "Estamos mirando y hay un par de posibilidades. Se hablará con ellos y ya veremos la opción que más nos cuadra a nosotros y al cuerpo técnico".

Siguen Sátur y el Memo: "Sí, en principio, yo creo que continuan los dos. Tendrán que hablar con el club, pero la idea es que sigan los dos. Ha habido conversaciones y ellos estarían encantados".

Renovaciones de jugadores: "Pronto se podrá anunciar algo. Sabemos que hay algunos de ellos que tienen opciones de jugar en categorías superiores, pero también que les tira el Salamanca porque han estado cómodos. No puedes obligarles a que tomen una decisión muy rápido. Nosotros tampoco nos cerramos a más, aunque nos gustaría contar con gente que ha hecho una buena temporada".

Fichajes: "Se ha hablado con mucha gente y pronto van a venir nombres. Nosotros no estamos preocupados y sabemos que vamos por el camino acertado. Las cosas están siendo pensadas. Cuando se acerque la época de empezar a entrenar, alguna ficha hay que dejar libre por si puede llegar un jugador de superior categoría que no haya encontrado equipo. Estamos intentando hacer ese 70-80% de la plantilla que nos dé tranquilidad a nosotros y a la gente".

Presupuesto para ir de 'tapados': "Es cierto que has descendido y que siempre ha habido buenas fichas en el Salamanca, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en Tercera División y no vas a pagar cantidades excesivas. No es un presupuesto cerrado y puede variar. Lo importante es hacer un buen equipo, que sea un año de transición y subamos a Segunda B. Si se tiene que pagar un poco más a algún jugador, se le pagará. No vamos a tener problema en ese sentido".

Guijuelo, duro rival: "Los futbolistas siempre quieren estar en una categoría superior. Puede tirarte mucho el Salamanca, pero en algún caso iba a ser la primera vez que jugaba en Segunda Federación. Las condiciones del Guijuelo tampoco son malas, aunque ya nos pasó en el pasado cuando estaba yo. Cada uno hace lo que puede. Si unos no vienen, otros vendrán. Así es el mercado".

Filial: "Jorge García es una opción clara para entrenar. Queremos que el filial quede dentro del tema de la cantera. Al estar en Regional la idea es que se nutra de jugadores de Salamanca y gente joven. Va a haber un cambio radical y debe ser así. Hay que mirar la formación de los juveniles también".

Embargo y pagos pendientes: "No gusta ver noticias así, pero son cosas que existen y están ahí. Se buscan soluciones desde el club y me consta. Hay que empezar a pensar en que la gente nos siga apoyando esta temporada. Ellos son a los que queremos renovar. La afición siempre estuvo con nosotros".