¿Pueden multarte por quedarte sin gasolina en el coche? Aunque el coche avisa cuando el depósito entra en reserva, conviene no apurar porque nos podemos enfrentar a una sanción, no por el hecho en sí de quedarse sin gasolina sino por las consecuencias que puede acarrear. Ya sea por un fallo en el sistema de medición, por despiste o porque conducimos por una zona poco poblada donde no encontramos ninguna gasolinera, si nos quedamos sin gasolina es importante detener el vehículo en una zona segura. Si lo hacemos en un lugar no permitido pueden multarnos con 200 euros.

Tal como explican desde el RACE, cuando el vehículo se queda sin combustible el motor empieza a dar tirones y se ahoga. En ese momento lo que hay que hacer es activarlas luces de emergencia y dirigirse con precaución hacia una zona segura fuera de la calzada para detener el vehículo. Si el vehículo se queda detenido en mitad de la carretera, los agentes pueden poner una multa de hasta 200 euros incumplir el artículo 90 del Reglamento General de Circulación. Este artículo dice textualmente: "La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas deberá efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta y dejando libre la parte transitable del arcén".

Una vez que el coche está detenido, hay que colocar los triángulos de señalización para advertir al resto de conductores. No hacerlo puede suponer una sanción de 80 euros. Y, por supuesto, cuando salgamos del vehículo para colocar los triángulos hay que ponerse el chaleco reflectante. Si no se hace, la multa será de 200 euros.

Si el seguro del vehículo cubre el percance de quedarse sin gasolina, habrá que llamar a asistencia en carretera. En caso contrario, habrá que ir caminando hacia la gasolinera más próxima, comprar combustible y trasladarlo en un recipiente homologado.