Clausura del curso académico en el Grupo de Escuelas de Matacán

Acto de clausura del curso académico 2021-2022 en el Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA), un acto con el que se daban por finalizados el 87º y 88º curso de Transporte Aéreo Militar y el 1er curso de Piloto de Sistemas Aéreos No Tripulados.

El curso de Transporte Aéreo Militar, realizado por 24 alféreces alumnos del Ejército del Aire y un alférez de navío de la Armada, se ha desarrollado durante ocho meses. Durante su ejecución, los alumnos han adquirido los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para operar aeronaves militares de transporte en misiones logísticas y tácticas. Están capacitados para operar con seguridad aeronaves de transporte en operaciones diurnas y nocturnas, y en condiciones de vuelo visuales e instrumentales. Han recibido una formación táctica completa, consistente en vuelos de baja cota, en formación, aproximaciones tácticas y aterrizaje en pistas de tierra no preparadas, lanzamientos reales de personal y de cargas de entrenamiento, así como simulación de reabastecimiento aéreo.

En las instalaciones y simuladores de la Escuela Militar de Sistemas Aéreos No Tripulados del GRUEMA se ha llevado a cabo el primer curso de Piloto de Sistemas Aéreos No Tripulados, realizado por un alférez alumno del Ejército del Aire. El alumno ha adquirido los conocimientos teórico-prácticos necesarios para operar aeronaves no tripuladas en los distintos tipos de misiones militares.

Presidió la clausura el jefe del GRUEMA, coronel José Gallo Rosales, al que acompañaron diversas autoridades locales y provinciales, entre las que se encontraban la alcaldesa de Villagonzalo de Tormes, Inés Martín Rodríguez, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, y el delegado provincial de Educación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Ángel Morín Ramos, entre otras.

El subdirector jefe de estudios del GRUEMA, teniente coronel José María Aragón Vidal, efectuó un resumen del desarrollo de los programas de estudios impartidos durante el curso 2021-2022. Seguidamente, se entregaron los diplomas acreditativos de la superación de los cursos respectivos y un recuerdo a los que han obtenido las mejores calificaciones en las distintas especialidades.