Toni García: "Creo que tendremos el presupuesto del año pasado"

Toni García, director deportivo de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en una entrevista en la que ha hablado sobre toda la actualidad del club como la salida de Luis Ayllón, el perfil del nuevo entrenador, las renovaciones, el cambio de césped o los planes para la 22/23.

Balance de la 21/22: "La temporada ha tenido un mérito brutal. Hay que darle una nota al club de sobresaliente".

Marcha de Ayllón: "Nos sentamos y mutuamente nos dijimos que cesábamos la relación que teníamos".

Nuevo entrenador: "Es un perfil muy Unionistas: acorde a la categoría, que haya trabajado con presupuestos bajos y que tenga mucha hambre".

Contactos: "Voy teniéndolos y estoy hablando con diversos entrenadores. Hay que pensarlo bien y llevarlo con tranquilidad. No vale que sea de la noche a la mañana porque es el que va a capitanear la nave del club la próxima temporada".

Renovación de jugadores: "Van lentas. Todo sigue su curso. Los jugadores que tengan una oferta de renovación es un aliciente más, pero ellos estarán esperando a ver si pudiera haber una mejor opción económica. Todos trabajamos por dinero, aunque el hecho de estar en el Reina con 4.000 personas es para pensárselo. Primero me tengo que sentar con el entrenador y luego dar el visto bueno a todo. Es lo que más urge".

Presupuesto y pretemporada: "En los próximos días lo veremos. Creo que tendremos el presupuesto del año pasado. Tengo que hablar con el club y que me cuenten. Hasta que no haya un entrenador nuevo no sabemos si habrá cinco o seis semanas de entrenamientos antes de empezar la Liga".

Playoff dos años seguidos ayuda a firmar: "Lo que te cuenta realmente es que vean que hay un proyecto deportivo para seguir creciendo como club".

Césped del Reina Sofía: "Es gratificante ver la acción que ha tenido la masa social del club. Ha sido alucinante. No he visto nada parecido a lo de la afición. Es un aliciente brutal".