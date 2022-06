Rafa Nadal gana su 14º Roland Garros

Rafa Nadal ha ganado su 14º Roland Garros de la historia. El español ha arrasado en la final ante el noruego Casper Ruud y se ha impuesto en tres sets por 6-3/6-3/6-0, por lo que ha agrandado aún más su leyenda tras sumar su 22º Grand Slam, dos más que el serbio Novak Djokovic.

Victory belongs to the most tenacious #RolandGarros pic.twitter.com/HveldTMGf8