La tranquilidad del dinero en el calcetín

La otra mañana me encontré al salir de casa con una vecina, una mujer joven, una profesional, que después de mucho trabajo había dejado atrás los años laborales inseguros y mal pagados. Me llamó la atención su prisa y su gesto decidido, tan de buena mañana. Como hay entre ambos confianza suficiente, le pregunté qué es lo que le apremiaba tanto y, sonriendo, me respondió:

- Voy a sacar mi dinero del banco.

- ¿Es que va a quebrar? O… te vas a comprar algo gordo?- quise indagar.

- Ni una cosa ni la otra, soy yo la que me quebraré si no hago nada.

Y a continuación me contó, con cierta indignación, que había metido sus pequeños ahorros en el banco X, desde hacía varios años, y no solo jamás había obtenido el menor beneficio, sino que últimamente ¡estaba perdiendo!

- Claro, se te habrá ocurrido meterlos en bolsa…

- ¡De eso nada!- me respondió escueta- En lo que llaman un fondo de renta fija…y he comprobado que es fija en que jamás sube un euro, pero no en que de vez en cuando…sin que ningún empleado del banco me lo sepa o quiera explicar, baja.

- ¿Y qué piensas hacer ahora?

- De momento, me lo llevo a casa y lo meto en el calcetín. O bajo el colchón.

- ¡Qué valiente! Prefieres arriesgarte a que te roben todo en tu casa a que el banco te dé de vez en cuando un pequeño mordisco…

- En mi casa, salvo mi madre o la portera, no entra ni Dios.

Nos despedimos esa mañana y unos días después volvimos a coincidir en las escaleras. Le pregunté cómo le iba su vida financiera fuera de los bancos.

- He ganado en humor y tranquilidad…con mi calcetín.

- ¿Te da beneficios?- bromeé para hacerla hablar

- Sí, un veinte por ciento de tranquilidad y un diez por ciento de compañía.- Y siguió viendo que me divertía escuchándola- Cada tarde, al volver de trabajar, me acerco a mi calcetín, y le pregunto si hay novedades; y él me responde desde su prudente silencio que ninguna. Le doy las gracias, le doy un beso, y le dejo hasta la tarde siguiente. ¡He hecho un buen cambio!

- Pero, claro, ni tu calcetín ni tú sabéis nada de la inflación y sus costes…

- ¡Ni falta que hace! Mi ex marido, que aún trabaja en el mismo banco de toda la vida, se lo sabe todo de economía, menos resolver las bajadas de los pequeños ahorradores…

- ¡Me has convencido!- le respondí riéndome- Ahora solo quiero que me aconsejes sobre una cosa: ¿De qué color elijo los calcetines?

- Te lo digo, pero ahora me invitas a una caña…¡Del color del arco iris! Es más variado y transparente.