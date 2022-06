Acabamos de ver ganar a Nadal en familia. Es un ejemplo de esfuerzo y de mentalidad para la victoria. A mí me sorprende que no se retire ahora en lo alto. No sé cuál es su motivación para seguir cuando la vida tiene aventuras mucho más grandes que el tenis.

En mi caso me han dado la noticia de pertenecer a un equipo a nivel mundial de educación no formal en la Orden Escolapia. Me hace ilusión por la gente que la forma y porque abarca los proyectos sociales más importantes y arriesgados en sitios como Tijuana.

En un momento en que la vida me trata mejor de lo que merezco. Disfruto de los triunfos y reflexiones de mis hijas y mi mujer fundamentalmente.

En Santiago Uno seguimos acompañando imposibles con futuro y nos preparamos para volver a Marruecos, para seguir dando pasos y buscar situaciones y lugares donde exprimir las mejores versiones de chicas y educadores.

Buscamos oportunidades en la nueva ley de educación que potencia aprender por competencias y haciendo algo que comenzamos hace décadas.

Nos parece increíble que por fin se planteen regularizar a los inmigrantes para trabajar, sin tener que esperar tres años de arraigo. Cuando llegue a Chamberí lo comentamos. Estoy harto de proclamas que se entierran en papeles y burocracias. No es un acto humanitario. Es solventar la falta de mano de obra en el campo, construcción, hostelería, etc.

Bienvenida sea la ley aunque no diga nada bueno de los españoles.

El sentido de la vida no está en trabajar por trabajar. En mi caso me sorprendo cuando me arriesgo y me pongo al servicio de una causa por otro. Entonces saco un rendimiento imprevisible meditando o planificando.

Cada día somos cómplices de la incoherencia de la normalidad. Parece que la única guía son los sentimientos adormecidos o intensos dependiendo de la entrega.

He cumplido 55 años el mismo día que Nadal. Bonita cena con mi familia.

Sigue la guerra de Ucrania, la inflación está disparada, y las grandes campañas de gobiernos y multinacionales pretenden seguir entreteniendo a los pobres. Con el fútbol, el glamour o las religiones sin compromiso y con dogmas inhumanos.

Masacre en Estados Unidos y se siguen vendiendo armas en los supermercados en la supuesta cuna de la democracia. Matan a dos jóvenes sólo por querer divorciarse.

Yo no quiero ser espectador de desigualdades e injusticias. Me permito la mayor parte de la semana luchar al lado de desterrados de escuelas y familias. Sigo siendo privilegiado e impotente para algún cambio definitivo en la difícil vida de alguna de nuestras chicas.

Qué difíciles los éxitos para algunas y qué fácil volver a caer. Tenemos una sociedad insana que conservamos los privilegios con el sudor y las lágrimas ajenas.