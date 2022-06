¿Solventarán por fin carencias en el deporte salmantino?.

Inaugurando las últimas obras en los campos de La Salud.

La crisis del césped del Reina Sofía, en terrenos de la Diputación, ha provocado cierto, y positivo, debate sobre instalaciones deportivas en Salamanca. Aunque su desarrollo también trasmite la sensación de haber demasiada gente sacando los pies del tiesto. El asunto es que ha llegado al pleno municipal en forma de mociones, permitiendo descubrir una, espero, gran noticia: se está redactando un Plan Director de Instalaciones Deportivas. Según parece el Ayuntamiento Popular avanza por la senda comunista de la planificación.

Es posible que algún día veamos la "nueva" mini ciudad deportiva junto al Pabellón Lazarillo de Tormes. El campo de futbol desapareció, ¿el muy salmantino desvestir un santo para vestir otro?

Confiemos en la voluntad participativa tan publicitada por nuestros munícipes gobernantes y abran un decidido periodo de amplia reflexión pública sobre el documento. Estoy seguro que, además de usuarios y clubes deportivos, muchos no usuarios pueden aportar cosas. Cuando menos los motivos de no utilizar esas instalaciones, como posibles problemas de accesibilidad (distancia), falta de horarios o disponibilidad económica para pagar su uso, por poner algún ejemplo. Para muchos barrios sin ellas acceder a alguna supone una larga excursión.

El documento, imagino, contendrá un serio análisis de la situación actual que permita detectar problemas y carencias, como hemos señalado otras veces. Supongo se acompañará de una propuesta de instalaciones, atendiendo a las necesidades descubiertas y las exigencias de los diversos deportes y barrios, sugiriendo cierta redistribución por la ciudad para corregir el desequilibrio actual. Y finalizará con un calendario de inversiones para asegurar su cumplimiento. Por ello, el máximo consenso es fundamental. Acabar con ese hábito de presupuestar y no ejecutar, según denunciaba el PSOE, parece buena idea (no hagas lo mismo de lo que acusas al gobierno central).

Pero hay un aspecto más, tan importante como los anteriores. La gestión de los espacios deportivos. No parece de recibo utilizar como grandes gimnasios instalaciones como el Multiusos o la Pista de Atletismo cubierta. Coincido con Izquierda Unida en su apreciación sobre el Pabellón de Würzburg, una entrañable instalación, pero quizás no la mejor para presentar en Europa. Para eso debería servir el Multiusos. Me parece muy bien la polivalencia de los espacios, en su momento critiqué su ubicación por no permitir incorporar una pista de atletismo. Pero el uso actual de este gran pabellón, básicamente una sala de conciertos y algún festejo etílico, parece desequilibrado a la vista de la falta de instalaciones. Y es bastante discutible que la gestión privada rentabilice bien las instalaciones desde la perspectiva del interés público.

Plano de los sectores de suelo urbano no consolidado nº 34 y 35. La parte rayada sobre el viejo campo de futbol está calificado como "Equipamiento de Sistema Local: 8.744 m2".

Por ultimo me llama mucho la atención el conflicto del Real Salamanca Monterrey C.F. Recuerdo sus largos años en el campo de El Rollo, sorprendentemente abandonado en la actualidad, donde hubo, seguramente nunca la suficiente, inversión municipal hoy incomprensiblemente perdida. Sobre él existe una operación urbanística, incluyendo un espacio capaz de contener un campo de futbol. Si no se va a realizar no entiendo el abandono hace años de esta histórica instalación, junto a otras, a la vista está la falta de campos suficientes. Tampoco el Ayuntamiento ha corrido mucho para crear otros nuevos, hacer cambalaches urbanísticos para ganar uno que ya estaba en uso no es incrementar la infraestructura deportiva de la ciudad. Hemos perdido demasiado tiempo.

La interesante iniciativa de "L'Alqueria del Basket" en Valencia. Parece ideal para estimular canteras o juegos escolares, y quizás merecería la pena ver sus posibilidades. No sólo para el baloncesto.