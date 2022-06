Polémica en torno a la situación de la Policía Local de Béjar

Nuevo foco de polémica en la ciudad al sur de la provincia. A mediados de semana, un periódico digital de la provincia publicaba las quejas que el cuerpo de la Policía Local de Béjar tiene en su entorno laboral. Los agentes denuncian que tienen horas extras sin cobrar, la falta de efectivos en la plantilla, que actualmente cuenta con 17 efectivos de los 25 que serían el número ideal, y que pone en riesgo mantener el turno de noche. A este respecto, ya hace unos meses el escaso numero de agentes hizo que, gracias a un acuerdo con Policía Nacional y Guardia Civil, fueran estos dos cuerpos quienes hicieran esas labores durante ese tiempo.

Los policías bejaranos lamentan también que, en otros municipios de la provincia como Guijuelo o Peñaranda, se pague “entre 400 y 500 euros más al mes” y que puede derivar en que “agentes se presenten a las oposiciones para otras plantillas y se marchen”.

Esta situación de la Policía Local en Béjar no es nueva, ya que la falta de efectivos y las diferencias salariales con otras plantillas de localidades vecinas, se vienen arrastrando durante años en mandatos anteriores tanto del PP como del PSOE en la ciudad textil.

El Partido Popular pide que “se pague lo que se debe”

A través de un comunicado los populares indican que “las horas del mes de agosto fueron aprobadas en el Pleno Ordinario de septiembre en el Ayuntamiento. Desde aquel entonces, todas las demás horas extraordinarias realizadas hasta día de hoy ni siquiera han sido llevadas, por el equipo de gobierno, a la Comisión Informativa correspondiente para su posterior aprobación”. Además, el PP comenta que es “obligación” del equipo de gobierno pagar “dichas horas” y que “no es justo que trabajadores realicen horas extraordinarias y no se les paguen de acuerdo con lo convenido”. A su vez insinúan que “a lo mejor no hay dinero en el Ayuntamiento, pero para su sueldo señor alcalde si que hay dinero” finaliza el escrito del PP.

El equipo de gobierno se muestra “sorprendido”

El concejal de Gobernación, el socialista José Luis Rodríguez Celador se ha mostrado “sorprendido y no me consta esta situación”. El edil señala que todas las semanas mantiene una reunión con el jefe de la Policía Local “hablamos también a menudo con teléfono y a mi manera de ver la situación no es como describe este medio”. Rodríguez Celador reconoce que “tenemos un problema de efectivos y la inestabilidad de la plantilla desde hace mucho tiempo, que hay agentes que piden traslados o se presentan en otras localidades. Pero existen casos de algunos que regresan, como ha ocurrido recientemente con dos agentes” señala el concejal quien reconoce que se “está en plena negociación en un convenio nuevo, que lleva mucho retraso es verdad, pero el último acuerdo marco se firmó durante la anterior legislatura socialista” ha recordado.

Por último, José Luis Rodríguez Celador ha enfatizado el “valor que tiene y a importancia que tiene la Policía Local en Béjar” y ha negado que hayan existido amenazas: “es rotundamente falso, es mentira, en ningún momento desde este equipo de gobierno se ha amenazado ni a la Policía, ni a ningún trabajador del Consistorio” ha explicado Rodríguez Celador a Béjar al Día.