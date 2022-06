Los oasis de mariposas siguen su expansión por zonas verdes de Salamanca

A las cajas nido para aves y a los hoteles para insectos que se han instalado en las zonas verdes del Centro Comercial El Tormes se suma ahora un Oasis de mariposas, un área ajardinada en la que crecen especies que sirven de alimento o refugio para las mariposas, bien sean adultas o larvas.

De esta forma, El Tormes continúa con los proyectos e iniciativas sostenibles que favorezcan la protección de nuestro entorno, al mismo tiempo que contribuye a la concienciación social sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente.

El Centro Comercial El Tormes y la Casa Escuela Santiago Uno, a través del Centro de Educación Ambiental Lorenzo Milani, se une así a la iniciativa llevada a cabo por la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA), creando un espacio favorecedor para las mariposas y otros polinizadores.

La principal amenaza para las mariposas y otros invertebrados es la destrucción o alteración de sus hábitats, especialmente en los medios urbanos. En España, contamos con casi 6.000 especies de mariposas, entre las de vuelo diurno y nocturno. Cada especie ocupa un papel específico y fundamental en el medio, polinizando plantas con flor, proporcionando alimento a otras especies animales, etc.

De ahí la importancia de proteger a estos invertebrados. La construcción de oasis es una manera de hacerlo. En esta zona ajardinada se han sembrado especies vegetales, en su mayoría autóctonas, que pueden proporcionar alimento para las orugas o néctar de sus flores para las mariposas adultas. Dentro del oasis, además, no se echan fertilizantes ni pesticidas ya que las mariposas son muy sensibles a estos productos.

En los espacios verdes de El Tormes se pueden ver, además de este oasis, las cajas nido instaladas en los árboles con el fin de acoger aves insectívoras propias de esta zona. Las aves insectívoras son unos valiosos agentes de control biológico de las zonas verdes y cultivos agrícolas. Su presencia es un indicador de la calidad ambiental de un paraje y de su biodiversidad.

También se han ubicado hoteles para insectos, construidos con un tocón de madera que presenta agujeros de diferentes diámetros para que puedan anidar fundamentalmente especies de abejas solitarias de diferente tamaño. Abejas solitarias que, al no tener colmena, no tienen una reina que defender y, por lo tanto, no atacan (no pican).

Una vez más, El Tormes se implica en proyectos sostenibles acordes con su política de responsabilidad social porque “para el planeta no hay plan B”.