La Asociación de Ucranianos en Salamanca continúa con la recogida de material de ayuda humanitaria

Nuevo llamamiento a la solidaridad con el pueblo ucraniano. Desde la Asociación de Ucranianos en Salamanca solicitan la donación de material de ayuda humanitaria. "Lamentablemente la guerra en Ucrania continúa… Y la crisis humanitaria aumenta, por eso queremos seguir con la recogida de material".

En concreto, se puede donar alimentos no perecederos (latas de comida preparada, conservas, sal, azúcar, café, galletas, macarrones, arroz etc.), tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, rodilleras de protección, torniquetes y productos de higiene (gel, jabón, champú, papel higiénico, pasta de dientes, etc).

Las donaciones se recogerán en la nave ubicada en el Recinto Ferial de Salamanca el lunes día 6 y el jueves día 8 de junio, en horario de 19 a 21 horas.

Si alguien lo desea también puede ayudar económicamente, realizando una aportación (en concepto de donación por la paz) a la Asociación Ucranianos en Salamanca (IBAN: ES4400495081252416055536).