Tensión y posturas enfrentadas protagonizan el debate en Pleno de la situación sanitaria en la zona básica de salud, que acaba con el "si" de PSOE y PeC y la abstención del PP

La división y los rifi-rafes han sido grandes protagonistas durante el debate de la moción urgente sobre la falta de profesionales sanitarios en la zona de Peñaranda, que el grupo municipal socialista llevaba a la sesión de Pleno ordinario que el Ayuntamiento de Peñaranda celebraba en la noche de este jueves.

Este ha sido uno de los principales puntos de una sesión que contaba con la ausencia de los integrantes de Ciudadanos y la de uno de los ediles socialistas por cuestiones médicas, y que de entraba ya encontraba desencuentros, tras los votos positivos del Peñaranda en Común y el Psoe y la abstención del PP, en la urgencia que daba paso a su lectura y argumentación, en la que Francisco Díaz, portavoz de los socialistas, explicaba que “el motivo de traer hoy esta moción viene motivado por la situación denunciada por el Coordinador del Centro de Salud de Peñaranda sobre la falta de médicos en la zona básica de salud, vacantes que ya suman cuatro entre una baja y las jubilaciones, sin que la Junta ponga remedio ni cubra estos puestos” y avisaba de que, si la situación se mantiene, “nos planteamos otro tipo de acciones si continua esta falta de profesionales sanitarios y la dejadez de la Junta sigue. En los Ayuntamientos tenemos que tener una posición unida y unánime ante esta realidad que en Peñaranda ya está generando profundo hartazgo vecinal”.

Ángel Tejeda, portavoz de Peñaranda en Común, aseguraba que desde su formación “criticamos el buenismo con el que se ha planteado la moción” manifestando que la situación “es un plan estratégico de deterioro de la sanidad pública para que los pacientes tengan que derivarse a la sanidad privada. Si se soluciona el problema a muchos se les rompe el negocio. Mientras gobierne la derecha seguirá siendo así”, añadiendo que “usted dice que la situación sanitaria de la zona de salud es insostenible. Creo que voy a decir algo impopular pero…si analizamos el voto de la zona en las pasadas elecciones no muestra más que la legitimación de las políticas que nos han llevado a esta situación. Estamos a favor de la moción claramente, pero la batalla que tenemos que vivir esta en la calle y en el plano político con la consecución de las mayorías necesarias para cambiar la situación”.

Por su parte Carmen Familiar, portavoz del Grupo Popular, manifestaba en su exposición que “cuando se han traído mociones hemos tenido al menos el documento antes para leerlo… pero hoy nos hemos enterado por la prensa del contenido de la moción. Ahora lo denuncia el Coordinador del Centro, pero esto ya lo advertimos desde nuestro grupo tiempo atrás” mientras añade que ha mantenido contacto con el Gerente de Atención Primaria y que le trasmite que “la realidad es que la zona tiene hoy 13 médicos de equipo, uno de baja, cuyo puesto absorben el resto de compañeros. El Gerente, con el que he conversado hoy mismo, me da estos datos y me dice que el servicio se presta y se prestara con total garantía por parte de los compañeros, por lo que desde nuestro grupo queremos tranquilizar a los ciudadanos de la zona básica de salud de Peñaranda, asegurándolos que hay y habrá prestación de servicios sanitarios con total garantía” y añade que el responsable le explica que “el cambio de las puertas está planteado para poder hacerse ya, mientras que la ambulancia Soporte Vital Avanzado aún está pendiente, no pudiendo asegurar nada ya que no es competencia del Gerente. El proyecto de ampliación del Centro de Salud para fisioterapia también está en estudio ya para poder ir avanzando en ello”.

Ya en el turno de réplica los socialistas, a través de Fran Díaz, aseguraban que “nos alegra saber que el Gerente tenga tan buena portavoz en el PP cuando ni tan siquiera ha hablado con el Coordinador del Centro de Salud. Nosotros recogemos la situación de la zona, con cuatro puestos sin cubrir entre baja y jubilaciones. No nos tome por idiotas…Si no hay más que tratar de pedir cita en la aplicación y ver cuánto hay que esperar para ella. Ustedes sabrán si quieren ponerse la camiseta de lado de los ciudadanos o la de Mañueco” algo que respondía Carmen Familiar, quien aseguraba rotunda que “el Gerente si ha hablado con el Coordinador, es más, se ha reunido con él”.

El debate de este punto se prolongaba más en clave política y ponía su punto y final con la votación del acuerdo para instar a la Junta a tomar medidas en todos los puntos mencionados, algo que calcaba la primera votación, con el “si” de PSOE y PeC y la abstención del PP.

TRASFERENCIA DE CREDITO PARA LA COMPRA DE UNA FURGONETA

Además de esta cuestión, el Pleno de hoy abordaba la transferencia de crédito de una partida a otra tras la compra de una furgoneta que es utilizada por el personal municipal y los integrantes del Programa Mixto de Formación y Empleo ‘Ecopintura Peñaranda, para traslados y movimiento de maquinaria y herramientas a las zonas de trabajo. Un vehículo, que ha requerido una inversión 9.950 euros, sobre la que Carmen Ávila explicaba que “era conveniente hacerlo y, antes de alquilar, hemos preferido la compra, ya que así no solo quedara para este proyecto sino para las futuras necesidades que podamos tener”.

Una compra sobre la que PeC exponía la posibilidad de haber invertido una cuantía mayor y adquirir una nueva, mientras que el PP aseguraba que “este programa de pintura lleva nueve meses en marcha, ahora no creo que sea una urgencia. Esto no es más que otro ejemplo de gestionar sin ver las necesidades, ya que esto no es un imprevisto. Lamentamos que las decisiones ya vengan aquí aseguradas, ya que el contrato para la adjudicación es del 11 de mayo y las trasferencias las presentan en comisión el 30 de mayo. Podríamos optar, como aseguran los compañeros, a la compra de otro tipo de vehículo y no una flota de chatarra que tenemos, salvo los coches de la Policía Local. No estamos a favor de que se traiga todo hecho sin tener nuestras opiniones en cuenta por lo que nos abstenemos”.

El voto de abstención de los Populares y el apoyo de socialistas y PeC sacaba adelante la trasferencia de 6.000 euros a la partida destinada a material y maquinaria de trabajo, además de la aprobación por mayoría del vehículo. Diferentes daciones de cuentas de Decretos, sin intervenciones, ha completado un debate plenario que finalizaba con el turno de ruegos y preguntas.