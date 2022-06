Gentilicios bajo un mismo fuego

Ahora todo (incluido lo falso y lo superfluo) está al alcance de la mano… siempre que tengamos batería y cobertura, pero hubo un tiempo, no muy lejano, en el que se recurría a la enciclopedia de casa primero y, si no había fruto suficiente en las pesquisas, tocaba indagar en la biblioteca. De entonces a esta parte no debo haber cambiado tanto en el fondo, aunque sean otras las formas, porque dos de las páginas web que más consulto son el Diccionario de la RAE y la Biblia de la CEE, justamente los dos inquilinos que nunca faltaron en mi pupitre escolar.

Al llegar esta fecha señalada, cada año cuando caiga, siempre recuerdo mi Biblia de Ediciones Paulinas. No porque tuviera especial inclinación a abrirla, ya hacia el final, a la altura del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, sino por mi querencia indisimulada hacia ese complemento cartográfico que debe aportar toda buena Biblia que se precie. La prueba del delito es fácilmente detectable, pues además de los mapas de las cubiertas interiores, uno dedicado a las doce tribus de Israel y otro a la Iglesia de las primeras comunidades y los viajes de Pablo, conservo sueltas y desgastadas las páginas que contienen el mapa regional en los tiempos del rey David y el de la época de los Evangelios. Puedo afirmar, sin dudarlo, que yo a la Biblia entraba y salía pasando siempre por su geografía de Tierra Santa y Prometida, de tierras nuevas a las que llevar la Buena Noticia. Me interesaba situar los dominios de cada hijo de Jacob, ubicar Cafarnaúm y Betania, hacerme una idea de Antioquía y saber dónde paraban aquellos filipenses o esos otros gálatas… No podría entender sin esos mapas ni la catequesis, ni las clases de religión, ni luego tanto pensamiento y tanto arte nacidos al calor de esas coordenadas geográficas donde se concentra lo más fecundo de la Historia universal, que no se comprende sin la Historia sagrada.

La apoteosis de esta predilección por la “geografía bíblica” llega cada año por Pentecostés. Esta tarde, en la celebración eucarística de vigilia, se hablará de la humanidad confundida en lenguas en Babel. Mañana, en la Misa del día, la diversidad de lenguas conducirá a la unidad, a un pleno entendimiento gracias al Espíritu Santo derramado en lenguas de fuego sobre María y los apóstoles en Jerusalén. Esa pluralidad, que abre la misión de la Iglesia a todos los confines del mundo y desde la multiplicidad de carismas, se expresa en el relato bíblico: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

Sueño con que en este Pentecostés de 2022 pueda alguien decir: “¿No son cristianos todos esos que están hablando? Entre ellos hay salmantinos, civitatenses y placentinos, estudiantes en Salamanca, emigrantes y exiliados, de Ucrania y de Siria, de Venezuela y de los países de África que nadie sabe dónde están, hay catedráticos de teología y sacristanas de parroquias, monaguillos y miembros de grupos sinodales, neocatecumenales y propagandistas, salesianos y jesuitas, adoradores nocturnos y diurnos, cofrades en procesión cual sembradores que salieron a sembrar, y a cada uno le oímos decir de una forma, igualmente hermosa, que el Amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se les ha dado”.