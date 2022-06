El mediador de lectura

Hoy nos acercamos de nuevo a nuestra columna para reivindicar el papel de los mediadores de lectura. Nosotras nos dedicamos profesionalmente a esto, toda nuestra experiencia laboral está vinculada al libro, a la educación, a la cultura y a la comunicación a través de términos tan dispares como la creatividad, el afecto y el tiempo. Nos tomamos nuestro tiempo para, con mucho afecto, intentar contagiar el deseo de leer desde la primera infancia, teniendo en cuenta que la creatividad es una capacidad que todos tenemos para poder aplicar en nuestra vida diaria.

¿Y sabéis que? Que todos podemos ser mediadores de lectura. De hecho, todos los somos. El profesor que te recomienda un libro durante una clase y te deja activada la curiosidad para poder leerlo; el amigo que te acompaña a la biblioteca y te ayuda a hacerte el carnet de socio; el abuelo que, de la mano, mientras recoge a su nieto del colegio, le va contando historias de piratas y princesas; el booktuber al que sigues a través de Internet y te hace reir pero te emociona a la vez; el librero que ya conoce tus gustos; el padre o la madre que todas las noches decidan un ratito a leer con su pequeño su cuento favorito.

Mediar entre el lector y el libro es tan sencillo como querer mediar entre el lector y el libro y mantener un vínculo emocional con ambos: con el lector, sea cual sea su edad, y con el libro. Si no, es imposible conseguirlo. El mediador es tanto aquel que se reconoce como lector y valora la lectura como el que lee para otros. También el que facilita las condiciones para que otros lean, y por supuesto, el que les acerca los materiales para poder hacerlo.

Y ahora que ya hemos llegado a esta conclusión tan simple y necesaria, solo esperamos que te sirva y que te animes a intentarlo. Si te decimos a ti que nos estas leyendo al otro lado de la pantalla. O a ti que tienes un prelector en casa y no sabes si es demasiado pronto para empezar a contarle cuentos (nunca es demasiado pronto). Y a ti, que no encuentras una manera de comunicarte en tiempos tan complicados como los que vivimos a veces y resulta que tienes un millón de posibilidades para hacerlo en los libros.

Reivindicamos desde aqui la necesidad de asumir todos nuestro papel como mediadores y luego buscar la manera de hacerlo bien. No conformarnos sino seguir formándonos si el tema nos interesa. Partimos de la base fundamental de querer hacerlo para luego descubrir cómo a través de propuestas formativas, de visitas a la biblioteca, conversaciones interesantes, búsquedas por Internet ¿por qué no? Disponemos de un montón de herramientas a nuestro alcance para facilitar esta labor, asi que, ¿por qué no empezamos ya mismo?Nosotras te esperamos aquí al otro lado para ofrecerte nuestra experiencia y asesoramiento. Libros, lectores ¡solo nos faltas tú!biblio