Ayllón: "Siempre llevaré a Unionistas en mi corazón"

Luis Ayllón, exentrenador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA tras su salida del club charro pocos días después de haber rozado el playoff de ascenso a Segunda División. Ahora, el conquense se encuentra cerca de firmar por el Sanse.

Salida: "Estoy con cierta pena o tristeza porque estaba muy cómodo en Salamanca y en Unionistas. Le había cogido cariño a la gente del club por cómo me han tratado, pero tengo la conciencia tranquila al haber hecho un buen trabajo. Nos hemos quedado muy cerca del objetivo, aunque es una decisión que tengo que tomar desde el prisma personal".

Motivos: "No son motivos profesionales o que haya otro proyecto que me guste más o menos. Es la misma categoría e ideas similares. Lo que ha marcado la diferencia es mi situación personal".

Renovación en Unionistas: "Con Toni sí que habíamos hablado antes de las últimas semanas de que si ambas partes estábamos contentos y queríamos, íbamos a continuar unidos. Hasta la fecha que tomé esa decisión y surgieron otras circunstancias, mi primera y única opción era Unionistas. Y ellos también me habían transmitido su intención".

El Sanse, ¿su destino?: "Tengo un acercamiento con este equipo de la capital de Madrid, pero todavía no está nada cerrado ni hecho. ¿Cuándo me llega la oferta? Ha sido el lunes, no antes".

Playoff a un punto: "Ha sido una experiencia muy gratificante en lo personal y profesional. Encontré un grupo muy bueno y nos hemos quedado muy cerca, lo que te deja un sabor agridulce. La intención era entrar en el playoff y teníamos mucha ilusión. Ganar en Riazor es algo muy bonito, aunque no nos ha dado para meternos".

Se ha sido injusto con él o no: "Todo cambio necesita un tiempo y un periodo. El equipo ha terminado muy bien y si hubiéramos arrancado algo mejor, igual nos habría bastado. Hemos hecho buen trabajo y generado ilusión hasta la última jornada".

Qué jugador de Unionistas se llevaría: "Hay muy buenos futbolistas, pero no voy a entrar en decir uno u otro. Le debo respeto al club y nunca diré nada sobre eso".

Le da pena irse sin probar la hierba natural del Reina: "Un poco de pena no me ha dado, ha sido mucha (bromea). Me ha tocado vivir una etapa en la que en lo social ha sido muy intensa y se ha demostrado la grandeza del club por los socios y la directiva. He tenido suerte y todo ha llegado a buen puerto por suerte".

Mensaje de despedida: "Solo tengo palabras de agradecimiento, especialmente a la gente que ha ido cada semana a vernos. Son el alma del club y por ellos tiene sentido todo esto. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo, se ha respetado mucho mi trabajo y siempre llevaré a Unionistas en mi corazón".