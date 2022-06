Susanna Griso, positivo en COVID-19: "Llegué a pensar que era inmune. Definitivamente no lo soy"

La presentación, que este miércoles no ha podido presentar 'Espejo Público', lo ha anunciado a través de sus redes sociales

Todo el mundo se ha hecho la misma pregunta este miércoles a las 9 de la mañana cuando, al empezar 'Espejo Público', no hemos visto en pantalla a Susanna Griso. Con Roberto Brasero al frente del programa, en ningún momento se dio ninguna explicación sobre la misteriosa ausencia de la presentadora, lo que desató todo tipo de rumores. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué no ha acudido hoy a su puesto de trabajo?

La propia Susanna se ha encargado de acabar con las especulaciones anunciando, a través de sus redes sociales, que ha dado positivo en Covid: "He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy". "Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído", ha desvelado la periodista. Afortunadamente y "gracias precisamente a la vacuna", la presentadora está pasando la enfermedad con "síntomas leves" y, confiesa, "espero volver pronto a la tele". "Gracias por preguntar" concluye, acompañando su mensaje con una imagen de su prueba de antígenos positiva.

Un contagio que se produce justo después del viaje de Susanna a Malta para asistir al espectacular cumpleaños de la fundadora de Starlite, Sandra García Sanjuán. Una fiesta ambientada en 'Piratas del Caribe' a la que acudieron 300 invitados, entre los que se encontraban nombres tan populares como el de Paula Echevarría, Paloma Cuevas, Anne Igartiburu, Arantxa de Benito, Juan Peña o Isabel Gemio.