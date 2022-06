‘De lo militar’

Una vez finalizados los exámenes de la Universidad, me reincorporo a esta actividad y aunque tenía pensado otro tema para hacerlo, en ocasiones la vida te sorprende cambiando tus planes como ha sucedió hoy, último día de mayo.

Porque esta misma mañana leyendo el artículo de Marta Robles que publica La Gaceta de Salamanca, me he enterado de la actuación de 4 militares del Destacamento Militar ‘Teniente Morejón’ en Orihuela (Alicante), Destacamento en el que los miembros del Cuerpo de Operaciones Especiales realiza su formación en actividades acuáticas.

Y es que el Teniente de Infantería D. José Luis Morejón Verdú, natural de Ceuta, al que está dedicado el acuartelamiento (además de un parque en Ceuta y otro en Orihuela) es una persona querida y entrañable. Fue, continúa siendo, un compañero de la XXXIV Promoción con el que estudie en la Academia General Militar de Zaragoza durante varios años y de la que ambos salimos juntos con nuestros flamantes Despachos de Tenientes, nuestras 2 estrellitas de seis puntas y toda una vida por delante.

Cuenta Marta que el pasado domingo, un hombre de edad avanzada pedía ayuda desde las rocas, mientras el mar golpea con fuerza. Nadie sabía qué hacía allí. Desde la barandilla, algunos viandantes casi le regañan por estar en ese lugar tan peligroso, pero no sabían cómo ayudarlo, hasta que a alguien se le ocurre avisar a los militares del cercano destacamento militar Teniente Morejón. De inmediato, dos jóvenes, aparecen y sin pensárselo, resbalando, pero obviando el riesgo, bajan hasta donde se encuentra el hombre y comienzan a jugarse el tipo para ayudarlo sin romperse la crisma. El hombre parece que se ha roto algún hueso. En un tiempo record, una moto de agua se presenta en el sitio y con una destreza sorprendente, entre unos y otros consiguen arrastrar al hombre, que apenas puede moverse, hasta la moto de agua, con la que le llevan a puerto y de ahí al hospital. Había muchos espectadores y alguien informó a Marta de lo sucedido porque sabía que los medios de comunicación no le prestarían demasiada atención.

Y la periodista concluye diciendo: Son cuatro militares como tantos otros, siempre dispuestos ayudar, sin pensar en los riesgos y sin que nadie les alabe y les celebre […]. A ver si nos damos cuenta todos, de una vez, de que, a los militares, lo que menos les gusta hacer es disparar.

La razón de que el Destacamento lleve ahora su nombre se remonta al día 13 de agosto de 1981 y así lo narró el periódico El Faro de Ceuta: Aquel día se encontraba realizando, junto con sus subordinados, prácticas de submarinismo, cuando una embarcación fuera borda, sin tripulación y a la deriva, se dirigió hacia ellos y hacia unos bañistas que habían en la zona. El teniente Morejón, dado el peligro que entrañaba para cuantos allí se encontraban, intentó hacerse con ella, cuando un desgraciado golpe de mar le lanzó la embarcación encima produciéndole la muerte. Apenas llevaba 2 años de esa vida profesional.

En una película antigua, Sean Connery interpretaba a un coronel del Ejército norteamericano y contestaba a un inspector de policía que le había preguntado cómo creía él que la sociedad veía a los militares. Pues creo, contestaba el coronel, que nos ven como dóberman peligrosos, agradecen que estemos aquí cuando se sienten amenazados, pero de no ser así, prefieren que estemos encerrados, fuera de su vista.

Hoy, muchos que piensan que eso de ‘lo militar’ es algo de lo que se puede prescindir, que remite a valores ya trasnochados, que sólo nos cuestan dinero que bien puede emplearse para otros menesteres. Pero lo cierto es que lo sucedido en Ucrania les deja con el culo al aire. Decir que sin ejércitos no habría guerras es tan absurdo como decir que sin bomberos no habría incendios o sin fuerzas del orden no se cometerían delitos.

Tal vez la mejor defensa no sea buen ataque pero, sin duda, la mejor defensa es estar preparados para repeler cualquier ataque. Sería bueno recordar lo dicho por el escritor y periodista británico Chesterton: El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Aquel que crea que pensar así es de ser ‘facha’ o es un perfecto ignorante que no sabe de lo que habla, o lo hace de mala fe.