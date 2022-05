Salcedo: "Me han ofrecido renovar en el Salamanca, pero por ahora no se ve un proyecto claro y estoy buscando otros objetivos"

"Nunca se puede decir nunca, pero no se sabe lo que va a pasar. Es complicado", ha dicho sobre su continuidad en el Helmántico

José Salcedo, portero del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar sobre sus planes de futuro de cara a la próxima temporada tras afianzarse como titular de la mano de María Hernández.

Ánimo: "Ya me he recuperado del batacazo de lo que es un descenso y ya estoy preparándome para lo que pueda venir".

Futuro: "Sí que me han ofrecido renovar en el Salamanca, pero por ahora no se ve un proyecto claro y estoy buscando otros objetivos".

No sigue en el Salamanca UDS: "Nunca se puede decir nunca, pero no se sabe lo que va a pasar. Es complicado".

Guijuelo: "Ha renovado a su portero porque se lo ha merecido y de momento no me han llamado".

Ofertas: "El mercado está un poco parado y yo me mantengo a la espera de algún movimiento por si se puede entrar en algún proyecto importante en Segunda RFEF".

Su rendimiento este año: "Un portero no es como un jugador típico de campo y es más complicado porque cuando vas cogiendo seguridad se dificulta volver luego si te cambian. Luego vino María y me dio continuidad. Los números y las actuaciones lo dicen todo".

Qué necesita el Salamanca UDS para crecer: "Tienen que tener claro lo que quieren. Tampoco quiero meterme en estos temas, pero esta temporada se han hecho prácticamente dos equipos y eso no beneficia ni al vestuario ni al club".

Impagos: "Todavía no he cobrado nada. No sé cómo estarán mis compañeros".

Cuánto influyen este tipo de situaciones tan negativas: "Los sueldos han sido bastante bajos este año y cuando estás indeciso de si vas a cobrar o no, todo eso influye en tu cabeza. Hay que pagar el alquiler o lo que tenga cada uno. Le pasaría a cualquier trabajador".

¿Despedida a la afición?: "No, no, mensaje de despedida no (bromea). Les digo que sigan siendo lo que son y que apoyen al equipo. Son el pilar más importante sobre el que tiene que construir el club".