C.G.Yung fue el primero que se preocupó por alcohólicos anónimos

Carl Jung, psicólogo suizo fue fundamental en la creación del método de Alcohólicos Anónimos. Jung desarrolla la idea de "conexión espiritual con algo infinito”. El deseo de tener una experiencia numinosa es el motivo que mueve a las personas probar sustancias. Pero esas experiencias suelen acabar siendo fugitivas y evanescentes, difíciles de integrar al mundo cotidiano. Por eso Jung creía que era fundamental el trabajo con los sueños y con la fantasía. Peter Cohen, mantiene la teoría: cualquier tipo de droga no son realmente lo que crea adicciones, sino la ausencia de conexiones emocionales.

BIOGRAFÍA

Carl G. Jung, renombrado psiquiatra suizo, nació en 1875, pasó por una infancia solitaria e introvertida. Al haber sufrido varios trastornos psicológicos, podía utilizarse a sí mismo como sujeto de investigación. Cursó estudios en la Universidad de Basel, y trabajó en Burghölzli, conocido hospital psiquiátrico de la Universidad de Zürich. Cultivó íntima amistad con Sigmund Freud, relación que con el tiempo llegó a su fin debido a la divergencia de sus ideas acerca de la psicología. Fue un gran viajero: Inglaterra, Estados Unidos, Este de África e India, aprovechando cada viaje para estudiar el desarrollo de la psicología en culturas no europeas. Publicó numerosas obras sobre temas psicológicos hasta su fallecimiento en 1961. La contribución más directa de Jung a Alcohólicos Anónimos empezó antes de nacer la Comunidad AA. En la década de los treinta, Jung tuvo un paciente de nombre ¿?. adinerado norteamericano alcohólico. Tras un año de tratamiento con el Dr. Jung, ¿Rowland? creyó haberse recuperado, pero tardó poco en volver a beber compulsivamente. Volvió a consultar con Jung, le preguntó si podría hacer algo más para ayudarlo a dejar de ser un individuo ebrio las 24 horas del día. Jung le contestó: desde el punto de vista médico o científico, no hay otro tratamiento que le pueda ofrecer. El único remedio posible que le queda es pasar por alguna experiencia religiosa o espiritual. Añadiendo: tales experiencias son poco frecuentes.

Recomendando que se uniera a algún grupo religioso para buscar allí la experiencia espiritual que a él le faltaba. Rowland siguió el consejo uniéndose al Grupo Oxford, movimiento cristiano evangélico. Tuvo la “experiencia” con ese grupo y dejó de beber. Rowland comenzó a participar en la actividades del Grupo Oxford, ayudando a Ebby T, amigo alcohólico al quien comunicó el mensaje que le había indicado el Dr. Jung — Es decir, que la medicina y la ciencia no tenían una solución para el alcoholismo, e impartió a Ebby el enfoque religioso y espiritual del Grupo Oxford. Como consecuencia de ese contacto, en diciembre de 1934, Bill W. tomó su último trago. Al aseverar que la ciencia médica no tenía solución alguna que ofrecer al alcohólico trastornado, Carl Jung contribuyó a la formación de Alcohólicos Anónimos. Jung reaparece en la historia de A.A. cuando Bill escribió una carta al anciano psiquiatra en 1961 para agradecerle su aportación a Alcohólicos Anónimos. En dicha misiva, Bill resumió la historia de A.A. para el doctor y puso de manifiesto la influencia que Jung había tenido en la Comunidad. En su carta de respuesta, el Dr. Jung caracterizó al alcoholismo como “sed espiritual” y explicó que su tratamiento estaba basado en esa idea. Jung escribió que era necesario lograr una “comprensión más elevada” para superar tales dificultades, resultando perjudicial ignorar las necesidades espirituales. Hizo notar que solía haber muchos malentendidos cuando hablaba acerca de tales temas. Bill escribió otra carta al Dr. Jung, Jung murió meses antes de poder responder. Afortunadamente, Bill había expresado al Dr. Jung el agradecimiento de la Comunidad y había aplaudido los esfuerzos de ese fundador de A.A.

La teoría de Jung postula que existe un "inconsciente colectivo" anterior al inconsciente individual, algo en lo que discrepaba con Freud y causa de la ruptura entre ambos.

ULTIMA ENTREVISTA CONCEDIDA A LA BBC

Un breve repaso de esa histórica entrevista en la que Jung habló sobre su carrera, su relación con Sigmund Freud y su visión sobre la muerte, que estaba próxima.

También reveló un dato sorpresivo: si hubiera podido elegir, se hubiera dedicado a otra profesión completamente diferente.

"Yo en realidad quería ser arqueólogo", confesó. "Pero no tenía el dinero suficiente para seguir esa carrera".

Jung se había criado cerca de Basilea y su familia -encabezada por su padre, un pastor luterano- no tenía los recursos económicos para enviarlo a estudiar más allá de la universidad local, donde no enseñaban esa disciplina.

La medicina ni siquiera fue su plan B. "Mi segundo amor era la naturaleza", contó, "en particular la zoología".

Jung estudió medicina en Basilea, luego de descartar sus dos opciones preferidas.

Se inscribió en la Facultad de Ciencias Naturales. "Pero pronto me di cuenta de que si seguía esa carrera, mi destino sería ser maestro de escuela, porque no tenía dinero, y eso no cumplía con mis expectativas".

Fue así que la medicina resultó ser "una elección oportunista".

"Recordé que mi abuelo había sido médico y sabía que si estudiaba medicina tendría la oportunidad de estudiar Ciencias Naturales. Además, un médico puede desarrollarse, tener un consultorio y elegir su especialidad y tendría mejores perspectivas que siendo un maestro", agregó.

"Hacer algo útil con seres humanos me resultaba atractivo".

El vuelco hacia la psicología también se dio por casualidad.

"Ya había acordado trabajar como asistente de uno de mis profesores y estaba estudiando para mis finales cuando me crucé con un libro sobre psiquiatría. Hasta ese momento, jamás le había prestado atención porque en esa época nuestra profesión no era particularmente interesante", recordó.

"Nomás con leer la introducción al libro, que planteaba que la psicosis era una inadaptación de la personalidad, le dio en el clavo. En ese momento pensé: 'Tengo que convertirme en un alienista'", señaló, utilizando el término con el que se llamaba a comienzos del siglo XX a los psicólogos que trataban a las personas con enfermedades mentales (los "alienados").

Fue amor a primera vista: "Mi corazón latía alocadamente en ese momento y cuando le dije a mi profesor que no sería su asistente y que estudiaría psiquiatría, él no lo entendió y mis amigos tampoco, porque en ese momento la psiquiatría no era nada".

El hito siguiente en su carrera fue conocer a Freud.

"Había leído muchos de sus textos pero recién lo conocí personalmente en 1907", contó.

Jung le había enviado al famoso austríaco un libro que escribió sobre esquizofrenia. Luego viajó a Viena a reunirse con él.

"Tuvimos conversaciones largas y penetrantes, y eso lo selló", él me caía muy bien, pero pronto descubrí que cuando él tenía un pensamiento sobre algo era inamovible, mientras que yo dudaba todo a lo largo

"Era imposible discutir a fondo con él. Freud no tenía educación filosófica -yo estudiaba a Kant y estaba fascinado- y eso estaba alejado de Freud. Así que desde el comienzo había una discrepancia".

Jung contó que darse cuenta de las diferencias de carácter que tenía con su mentor lo llevaron eventualmente a realizar su famosa investigación sobre tipos de personalidades psicológicas.

También reveló que él y Freud analizaban sus sueños mutuamente. Pero se negó a hablar sobre las características de los sueños de su ex colega y amigo, quien había fallecido en 1939.

"Es indiscreto preguntarlo, existe el secreto profesional que dura más allá de la vida de la persona".

¿Qué marcó su ruptura definitiva con Freud?

"La causa última fue la publicación de mi libro 'La psicología del inconsciente'", señaló.

"Yo no estaba de acuerdo con muchas de sus ideas. Sobre todo con su abordaje puramente personal y su desestimación del las condiciones históricas del hombre".

La teoría de Jung postula que existe un "inconsciente colectivo" que es anterior al inconsciente individual, algo en lo que discrepaba con Freud.

En los años 30, Jung fue uno de los pensadores que advirtió que iba a desencadenarse una Segunda Guerra Mundial. En medio de la tensión que se vivía en 1957 a causa de la Guerra Fría, Freeman le consultó si creía que iba a haber una Tercera Guerra Mundial.

"No tengo indicios definitivos al respecto", respondió, pero advirtió que los sueños de sus pacientes estaban repletos de temor.

También vaticinó -correctamente- que las actitudes hacia la psicología cambiarían.

"Necesitamos más psicología, más entendimiento de la naturaleza humana, porque el único verdadero peligro que existe es el hombre mismo y somos penosamente ignorantes de ello"

"La psique del hombre debería ser estudiada porque nosotros somos el origen de todo mal”.

Por último, Jung habló sobre la muerte, un evento que siempre consideró tan importante desde el punto de vista psicológico como el nacimiento.

La muerte hay que considerarla como una meta y evitarla es evadir la vida y su propósito.

"¿Qué consejo tiene para las personas que están al final de sus vidas y consideran que la muerte es el final de todo?".

"Lo ignoran completamente".

"La vida se comporta como si fuera a continuar. Así que yo creo que es mejor para las personas mayores que esperen la llegada del próximo día como si fueran a vivir por siglos".

“Cuando tienes miedo, cuando en vez de mirar para adelante miras para atrás, quedas petrificado y mueres antes de tiempo". Es obvio que todos moriremos y que este es el final de todo, pero a pesar de ello hay algo en nosotros que aparentemente no lo cree".

Falleció 18 meses más tarde en su casa Meilen a orillas del lago de Zúrich.