Los "Opinadores" más sagaces del fútbol fracasaron...

Siempre en el fútbol la “culpa” es de los demás. Si no fuera así, no habría tantos seleccionadores de fútbol en España, entrenadores de barra de bar, entendidos de todo lo divino y lo humano, hasta se llegan a creer que los jugadores son teledirigidos por el entrenador como si fueran “polichinelas” o figuras del ajedrez con sus movimientos tasados y previstos por las Reglas del juego. Y cuando las cosas no salen, como los futbolistas “ganan mucho dinero”, se les multa y obedecen al instante. Así de primarios son muchos de los aficionados al fútbol.

El Real Madrid llevaba varios años sufriendo críticas de que la plantilla estaba envejecida, los mejores analistas eran capaces de escribir y expresar, hasta con letra redondilla, los fallos existentes en el equipo como para renovar a sus jugadores o que éstos jugasen de “otra manera”… Aquí las fórmulas eran múltiples y gente poco versada, que lo más redondo q ue han visto es una pastilla de chocolate, opinaban con dogmatismo las soluciones. Por supuesto, lo más evidente y comentado era que casi toda la plantilla debía ser renovada: Unos por malos, otros por viejos, los más por “quemados”…

Menos mal que la gente del Club planificó con sensatez y, aunque este ejercicio sufrió las bajas de los dos centrales titulares (Ramos y Varane) más las lesiones permanentes (Hazard y Bale) no se hicieron grandes inversiones en jugadores. Se fichó a un central del Bayern Münich (Alaba) y resurgieron Benzema y Vinicius como goleadores, el portero Courtois se hizo gigante, el “viejo” Modric sufrió el síndrome de Peter Pan y afloró sus mejores virtudes juveniles con sus compañeros de medio campo tan eficientes, Kroos y Casemiro. Todos se han superado: Lucas Vázquez, Carvajal, Mendy, Valverde, Asensio, Rodrygo, Militao, etc. Y todo ello con el entrenador “jubilado”, Ancelotti, un modelo de persona y gestor de voluntades…

Nadie, ahora, se explica como el Real Madrid ganó la Liga con una diferencia de 13 puntos sobre Barcelona, segundo. Antes había ganado la “SuperCopa”.

Y finalmente el 28 de mayo volvió a triunfar en la “Champions League”, obteniendo la decimocuarta. El Real Madrid ganó por 1-0 al Liverpool, un excelente gol trabajado por Valverde en el sector derecho y definido por Vinicius al otro poste del portero. También pudo perder, pero en la portería estuvo su “Messi particular”, el meta Courtois, éste lo paró todo (7 tiros). ¡TODO!

Apariencia de mayor iniciativa y control del Liverpool, sin embargo, fue un 50% de posesión para ambos. Liverpool no supo ganar y RMadrid culminó con victoria, incluso le anularon un gol dudoso a Benzema (El VAR tardó tres minutos y medio en decidirlo). El árbitro francés Turpin estuvo correcto. Por tanto, una reflexión en voz alta, la “Premier” es la mejor Liga mundial, pero los tres primeros clasificados, Manchester City, Chelsea (Campeón año pasado) y Liverpool perdieron contra R. Madrid. (Los dos primeros, a doble partido, sin valor doble de los goles). Y el ParísSG francés fue también eliminado aún con el concurso de los 3 mejores futbolistas mundiales del momento (Messi, Neymar y Mbappé). En la Liguilla inicial, el Inter de Milán también supo como se las gasta el Real Madrid.

Ahora mismo, cualquier cuestionamiento del R. Madrid confirmaría un empecinamiento negativo hacia el Club. Ya sé que los “antis” no lo pueden soportar, pero hay una solución práctica: Imitarlos. Y, sobre todo, los “Opinadores” deben afinar sus juicios futuros...