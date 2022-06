La cuestión marroquí

"Argel y Rabat llevan de enfrentamientos diplomáticos, políticos e incluso militares que el tiempo no solo no ha suavizado, sino que ha ido empeorando. El coste de la enemistad es muy elevado, pero no hay la menos voluntad de disminuirlo. Por ahora, los sentimientos ganan la partida a los intereses" (Josep Piqué)

“Marruecos está inmerso en un plan quinquenal de modernización de las fuerzas armadas que se dilatará hasta 2022. Por un valor estimado de 20.000 millones de dólares, este plan buscaría desbancar a Argelia como principal potencia militar de la región. Marruecos ha declarado que adquirirá material militar a Estados Unidos por más de 12.000 millones de dólares.

Argelia también se halla inmersa en un importante proceso de modernización militar. Éste arrancó en 2006, cuando Argelia firmó con Rusia un contrato valorado en 7.500 millones de dólares para adquirir armamento avanzado, como carros de combate aviones de combate sistemas antiaéreos y submarinos de propulsión convencional. Su firma coincidió con la condonación de una deuda de 4.700 millones de dólares que Argelia había contraído años atrás con la Unión Soviética. A este contrato pronto se le sumarían otros acuerdos - el último de los cuales firmado en 2019 para adquirir nuevos aviones de combate - que han permitido modernizar las fuerzas armadas argelinas e incrementar su catálogo de capacidades militares.

Marruecos, EL Estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España. Según recogen estudios efectuados por reputados analistas,la cosa no parece tan simple, como han publicado muchos medios, analistas y otros tertulianos carentes de estar bien informados, y saber de que va esto del Sahara, Marruecos, Argelia y del Polisario… un enredo y un nudo georgiano difícil de desatar, y en el que estamos metidos hasta las orejas y donde después de 47 años, no sabíamos hacia dirigir nuestros vacilantes pasos. Pero:

Muy atrás queda el ejército que vio el incidente del islote de Perejil de verano de 2002. En casi dos décadas, las fuerzas armadas alauís se han dotado de numerosos medios materiales a la vez que diversificaban sus proveedores de armamento, permitiendo con ello incrementar notablemente su catálogo de capacidades militares. Además de incrementar las relaciones con Estados Unidos en materia de defensa y con la Alianza Atlántica en materia de interoperabilidad, primero se adquirieron -parcialmente financiados por Arabia Saudí- una veintena de cazabombarderos estadounidenses F-16, sistemas de artillería cohete -entre los que destacarían los de largo alcance- y antiaérea chinos o buques de superficie franceses y holandeses. Ello ha permitido acabar con algunas de las principales debilidades de su defensa y mejorar notablemente sus capacidades de defensa aérea y antiaérea de corto alcance, ataque de precisión, supresión de defensas aéreas o guerra antisubmarina. Sin embargo, más recientemente se ha procedido a la compra de numerosos medios militares que prometen incrementar significativamente su potencial militar. La autonomía y persistencia de estos sistemas permitiría monitorizar amplias zonas marítimas mucho más allá, llegado el caso, de sus aguas territoriales, para terminar de consolidar unas defensas antiaéreas modernas e integradas. En cualquier caso, también es probable que estas potenciales ventas -en particular las que no se han publicado que estas operaciones, - se dilaten o no se aprueben dado la aparente voluntad de la administración Biden de revisar varios acuerdos armamentísticos con Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Como puede observarse, estas adquisiciones parecen tener una mayor lógica conjunta y de futuro que las de su vecina Argelia (que parecen responder más a motivaciones y equilibrios internos de cada país. (que parecen vincularse más con razones industriales y corporativas que estratégicas). En consecuencia, ello no sólo ha permitido resolver las grandes carencias tradicionales de la defensa marroquí (entre los que podrían mencionarse una defensa aérea limitada para la protección de las fuerzas terrestres, una flota costera carente de medios antiaéreos y antisubmarinos, una aviación de combate dedicada principalmente al ataque a tierra y sin apenas multiplicadores para la guerra moderna), sino también está garantizando que el país pueda blindar su territorio frente a cualquier amenaza exterior, proteger y proyectar su poder a las zonas limítrofes y monitorizar sus espacios de interés. Aunque son muchas las cuestiones que quedan pendientes, parece que Marruecos está madurando un sistema de defensa aérea integrado. Ello le permitiría proteger, con notable efectividad, su espacio aéreo a la vez que proyecta su cobertura hacia zonas cercanas. Quedaría por preguntarse hasta qué punto estos desarrollos pueden tener efectos en la región del Estrecho de Gibraltar. En cualquier caso, es preciso que el lector comprenda que el panorama estratégico, así como la inestabilidad estratégica que se derivará de esta carrera de armamentos regional, tendrá consecuencias potencialmente negativas e inestables para España.

El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental plantea un desafío para la seguridad nacional en una doble vertiente: por un lado, el conflicto entre Marruecos y Argelia podría alcanzar altos niveles de hostilidad, con efectos que se proyectarían por toda la región del Estrecho de Gibraltar. Por otro lado, el rearme marroquí y la consolidación de su control sobre el Sáhara Occidental podría, a más largo plazo, significar un desafío para la integridad territorial de España. No debemos olvidar que una parte de la mentalidad y cultura estratégica marroquí tiene como ensoñación seguir una agenda de expansión territorial acorde con el viejo concepto del “Gran Marruecos”. Entre otras derivaciones, ello implica controlar las plazas de Ceuta y Melilla. Tal y como ha expresado recientemente el primer ministro marroquí, Saad Eddine El Othmani, una vez controlen plenamente el Sáhara Occidental, debería entrar en la agenda las plazas de Ceuta y Melilla. El primer ministro marroquí afirmó que España apoya la postura de Rabat en el Sáhara a cambio de que Marruecos no plantee problemas en las dos plazas de soberanía española. Por consiguiente, no era tan simple, como algunos planteaban, el “volantazo”, que este gobierno ha tenido que asumir… en caso de que la soberanía marroquí sobre el Sáhara quede consolidada y reconocida, este quid pro quo dejaría de existir. Y en esas estamos, donde se evidencia, que ahora las fuerzas de defensa, están muy igualadas”.

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías