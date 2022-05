Karlie Samuelson se marcha del Perfumerías Avenida

Karlie Samuelson se ha marchado del Perfumerías Avenida. La norteamericana no renovará y el club ha anunciado su adiós, por lo que ha seguido el mismo camino que su hermana Katie Lou. Además, los altos cargos tenían intención de seguir contando con sus servicios, pero los problemas con su agencia por la fuga de su familiar han resultado ser determinantes.

????????????????????????, ????????????????????????

INCREIBLES temporadas, llenas de INCREIBLES momentos

Gracias por haberte dejado todo en la pista

Forever ???????????? ???????? ???????? Good luck, you deserve the best @ksam44 ???? pic.twitter.com/ZzN4e7zXx6