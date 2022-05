"El Grupo Socialista está empeñado en negar cualquier acierto del Gobierno Municipal", afirma Fernando Rodríguez

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Rodríguez, ha rebatido hoy las críticas al equipo de Gobierno del Ayuntamiento realizadas por el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, con motivo del balance de los tres años de la presente legislatura.

“Sonó un disco rayado. Nos volvimos a encontrar con el mismo discurso negativo que el PSOE viene repitiendo año tras año”, afirmaba. En su opinión, el discurso del PSOE “está empeñado en dibujar un panorama negro de nuestra ciudad, y en negar cualquier acierto en la gestión del Gobierno Municipal, liderado por un alcalde, Carlos García Carbayo, dialogante, honesto, y entregado en cuerpo y alma para construir un futuro mejor para Salamanca y los salmantinos”.

Rodríguez considera que se trata de un "discurso además alejado de la realidad. No sólo porque no se reconozca nada positivo en la gestión del Ayuntamiento, sino porque incluso las críticas vertidas a esa gestión se disuelven como un azucarillo cuando se contrastan con los hechos".

Por ejemplo, el portavoz del Grupo Municipal Popular argumentaba que "se vuelve al manido discurso de que el Gobierno Municipal sólo se ocupa del centro y se olvida de los barrios. Con independencia de que nunca termina de quedar claro qué entiende el PSOE por centro y barrios, la realidad es que las principales inversiones municipales se hacen en los barrios de la ciudad, que disfrutan, por supuesto, de los servicios públicos municipales (transporte, alumbrado, recogida de residuos…) y de los principales equipamientos públicos”.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a la acusación de seguir de espaldas al Río Tormes, "cuando el mandato actual se caracteriza precisamente por una inversión sin precedentes, a través de la EDUSI TORMES+, para integrarlo en la ciudad como espacio de oportunidades, así como de ocio y esparcimiento".

En cuanto a la acusación del PSOE por la falta de apuesta por el suelo industrial para atraer empresas y por diversificar nuestra economía, apuntaba que “se están impulsando, aunando fuerzas con otras Instituciones, el desarrollo del Sector de Peña Alta, la construcción del Puerto Seco, e iniciativas ligadas al fomento del conocimiento, la investigación y la innovación”.

Fernando Rodríguez también manifestó su sorpresa sobre la acusación socialista de utilizar los fondos europeos para sufragar proyectos ya previstos y no para impulsar la economía local, "cuando es el propio Gobierno de España el que marca a los ayuntamientos en qué se pueden gastar dichos fondos. La crítica, entonces, debería dirigirse al Gobierno del señor Sánchez”.

“Es de traca que pida mayor afán reivindicativo quien respalda a un Gobierno, el del señor Sánchez, que a día de hoy sigue sin devolver a Salamanca las frecuencias en nuestras conexiones ferroviarias con Madrid que teníamos antes de la pandemia, o acumulando retrasos en la electrificación de la línea con Fuentes de Oñoro. Ambas cosas de enorme trascendencia para nuestra economía”, añadía.