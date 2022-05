Más de 5.900 análisis anuales avalan la calidad sanitaria del agua en Salamanca

Avalar la calidad sanitaria del agua de consumo humano es el objetivo de los 5.936 análisis realizados durante 2021 en la provincia de Salamanca, una cifra ligeramente superior a la registrada el año anterior -en 2020 se realizaron 5.800 análisis, si bien fue un año marcado por la pandemia de la COVID-19-, tal y como recoge el informe publicado esta semana por la Consejería de Sanidad. Si la comparamos con 2019, año prepandemia, el número de análisis realizados es inferior (en ese año se alcancaron los 6.300).

Salamanca sigue siendo la segunda provincia de Castilla y León en la que más análisis se realizan a lo largo del año, siendo los análisis de control (1.885), los análisis de control en grifo (1.682) y los análisis de vigilancia sanitaria (1.277) los más frecuentes. Respecto al control en grifo, permite comprobar la calidad del agua dentro de la red domiciliaria y la instalación interior.

La mayoría de los boletines analíticos (81%) pusieron de manifiesto que la calificación del agua era la de apta para el consumo. No obstante, se registraron 824 boletines analíticos con la calificación de agua apta para el consumo con no conformidad -no cumple con los niveles de algunos de los parámetros establecidos- y 132 con la calificación de no apta para el consumo. Además, aunque fue la calificación menos frecuente, se emitieron 3 boletines de agua no apta para el consumo con riesgo para la salud.

Atendiendo al número de análisis realizados por provincias, León se sitúa en primer lugar en número de análisis realizados durante el último año, con 8.424, seguida de Salamanca (5.936) y Valladolid, con 5.793. En Castilla y León se han realizado un total de 49.156 análisis a lo largo del año 2021.

Zonas de abastecimiento

Se entiende por zona de abastecimiento de agua de consumo humano el área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año.

El número total de zonas de abastecimiento de agua de consumo humano en la Comunidad, registradas en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo), se sitúa en 1.903 (una menos que el año anterior). Salamanca cuenta con 241 zonas de abastecimiento registradas (2 menos que el año anterior), siendo las provincias de León y Burgos, con 299 y 293 zonas respectivamente, las que cuentan con mayor número.

Infraestructuras

Castilla y León cuenta con 22.345 infraestructuras (1.085 más que el año anterior), de ellas 6.706 destinadas a la captación de agua, 4.894 estaciones de tratamiento, 5.917 depósitos y 4.918 redes de distribución. En el caso de Salamanca, cuenta con 2.233 infraestructuras, de las que 682 corresponden a captaciones, 494 estaciones de tratamiento, 589 depósitos y 468 redes de distribución.