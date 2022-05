La Biblioteca Municipal de Santa Marta recibe la donación de libros de Charo Ruano

La Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija de Santa Marta ha recibido una donación de la escritora Charo Ruano, en concreto 275 libros de su colección personal. Se trata de una importante ampliación del fondo de libros con el que ya contaba este espacio cultural de Santa Marta que ahora —gracias a la generosidad de la escritora— es todavía más completo.

De los casi 300 libros de los que consta la donación, aproximadamente la mitad lo constituyen novelas de narrativa contemporánea de los más importantes autores de la literatura universal, y la otra mitad, son libros de diferentes y variados temas como historia, psicología, sociología, ecología, folclore, cine y fotografía, entre

otros contenidos.

“Siempre soñé con tener una biblioteca propia e incluso recuerdo uno de los primeros libros que tuve, ‘El beso de la mujer araña’, de Manuel Puig. Sin embargo, llega un momento en el que te das cuenta de que tener tantos libros no sirve de mucho porque a veces hasta es complicado encontrar el que estás buscando. Como yo tuve la suerte de ir a la escuela en un municipio con una biblioteca maravillosa, me decidí a hablar con Santa Marta para que esta biblioteca acoja parte de mis libros, que pasen de mano en mano, que los lean, los comenten, algo que me produce una inmensa satisfacción”, señaló la escritora.

La cuidada selección de obras que ha donado Charo Ruano a Santa Marta están selladas con su ex libris personal y clasificadas y ordenadas la mayoría de ellas por la propia autora. La colección se ha puesto a disposición del público en la sala general de la biblioteca, con el fin de que los libros puedan ser retirados en préstamo según las condiciones generales del servicio.

El concejal de Educación y Cultura, Francisco Miguel García, se mostró muy agradecido por esta donación realizada por una gran autora que además es de la provincia de Salamanca, en concreto de Berganciano: “Agradecemos enormemente esta donación de Charo Ruano que además, nos ha hecho administradores de su colección. Hemos recibido parte de su obra para difundir su fondo documental y que parte de él se quede en nuestra biblioteca, y la otra parte llegue a las bibliotecas que lo demanden”.

Charo Ruano es periodista y escritora. Publicó su primer libro Hicimos de la noche un largo poema, en 1984 y desde entonces no ha dejado de escribir, sobre todo poesía, teniendo en su haber más de una veintena de obras publicadas, entre las que destacan los poemarios: La cálida quietud de la tristeza, La frontera, Los rostros de la huida, Cada noche los lobos, Temblor o Pregúntale a Eva entre otros. Ha escrito también varios libros infantiles. En su faceta de periodista dirigió a lo largo de varios años la revista Los libros en Castilla y León; directora y presentadora durante más de doce años del programa cultural El cuarto de atrás, en Televisión Salamanca.

Colaboradora habitual en prensa y radio, tanto en páginas de opinión como en secciones culturales, está muy presente en la vida cultural salmantina y ahora también en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija..

“Hace poco hemos superado los 9.000 usuarios a los que además intentamos hacer llegar el conocimiento de los autores, la dinamización de la lectura así como la participación en el club de lectura o los cuentacuentos.

Con el programa de extensión cultural además buscamos traer a autores y realizar un acercamiento a los mismos para comprenderlos. También realizamos exposiciones y ya contamos con un nuevo espacio más amplio, diáfano, luminoso y cercano a los centros educativos”, concluyó Francisco Miguel García.