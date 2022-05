Conocer el origen de los problemas.

Suelo insistir con frecuencia en la importancia de planificar, ello supone partir del estudio de problemas y necesidades para llegar a conclusiones útiles y eficaces. La pasada semana confiaba en conocer pronto las razones que llevan al Ayuntamiento a construir una Biblioteca pensando en dos barrios en vez de un centro cultural para no menos de los 5 cercanos al solar (después de diseñar una línea de autobús pasando por casi todos esos barrios, pero no junto a este). También estoy esperando los motivos de construir un Centro de Mayores en Chamberí atendiendo a toda la margen izquierda cuando más de la mitad de sus posibles usuarios tendrán un acceso complicado.

Esta semana oímos por fin a nuestro salvador vicepresidente de la Junta, y conoce el principal problema de esta región que no quiere, la despoblación. El inconveniente está en su análisis del origen: no nacen niños por culpa del aborto, y siguiendo su lógica, con cifras inauditas en el Oeste. Resulta llamativo no encontrar ese motivo entre la multitud de estudios acumulados en las últimas décadas sobre el tema, como los del Consejo Económico y Social o de las Universidades. Los expertos coinciden en la continua salida de personas en edad de trabajar, especialmente jóvenes, hacia otros territorios. Sobre todo, a España dentro de España. Casualmente aquellos en la edad de procrear. Y encima, no solo se quedan, sino también vuelven, las personas mayores.

Sigo sin encontrar los motivos de ese importante porcentaje de votantes que confían en políticas improcedentes para afrontar el presente y el futuro. Llevamos años con gobiernos del Partido Popular en Castilla y León, y la población no deja de marcharse. Ahora quieren confiar en nostálgicos de un pasado germen de nuestras dificultades actuales. Desconocen la realidad de las cosas y crean otra realidad paralela, pero los problemas no desparecen y nos ahogan. Pretender que estos custodios del bolsillo de los poderosos resuelvan las contrariedades indudables del capitalismo neoliberal, lleva a preguntarse sobre qué fuma o bebe la gente. También el grave desconocimiento manifestado de la historia debería hacernos examinar la educación en democracia.

Otro ejemplo. Estos días ha reverdecido un problema de esos donde el mal análisis de su origen puede impedir resolverlo. La patronal anda muy preocupada por la falta de camareros, hace unos meses era de camioneros, como si hubiera sobrevenido repentinamente. Cuando se apunta las malas condiciones laborales y salariales como algo que, tal vez, tenga que ver con ello, lo tachan de "irresponsable, demagógico y falso". Eso sí, no olvidan pedir subvenciones estatales (procedentes del dinero aportado por los impuestos de toda la ciudadanía que ellos insisten en bajar a grandes empresas y ricos). Estamos en el camino de las soluciones.

NOTA: Las imágenes proceden del trabajo "La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: Diagnóstico estratégico", editado en 2021 por CaixaBank Research. Excepto el cuadro de Evolución de la población por grandes grupos de edad, de elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).