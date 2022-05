“Se estima que casi el 70% de la población está sin diagnosticar”

“Entre un 30 y un 40% de la población tienen genética positiva para desarrollar celiaquía”, tal y como explica César García, trabajador Social de la Asociación Celíaca de Castilla y León a SALAMANCA rtv AL DÍA. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, de base autoinmune, producida por la ingesta de gluten (proteína que se encuentra en los cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, la espelta y sus derivados) y prolaminas relacionadas, que afecta a individuos genéticamente predispuestos y que celebra cada 27 de mayo su Día Nacional en España.

Una enfermedad que no solo afecta al sistema digestivo, sino que también puede afectar a otros órganos del cuerpo. “Hasta hace unos años se consideraba como una intolerancia hacia el gluten que le provocaba una atrofia de las vellosidades intestinales, pero se ha demostrado lo contrario”.

Hace años se detectaba sobre todo en menores y bebés, cuando comenzaban a alimentarse de cereales con gluten, pero que con el paso de los años se ha diagnosticado en personas jóvenes y adultas. “En la asociación estamos viendo casos de personas mayores que se han encontrado perfectamente toda su vida y de repente hay algo que hace que desarrollen la enfermedad, y eso es que tienen esa genética positiva”, explica García.

Es más frecuente en mujeres que en hombres, cada 3 mujeres 1 hombre.

Síntomas

Infancia: la diarrea crónica, la pérdida de apetito, distensión abdominal (vientre abultado), pérdida de peso, talla baja, anemia o irritabilidad y tristeza.

Adolescencia: la pérdida de apetito, fallo de crecimiento, retraso puberal, irregularidades menstruales y heces pastosas.

Adultos: anemias, el dolor abdominal, diarrea crónica y gases, problemas digestivos, falta de apetito, colon irritable, infertilidad o abortos de repetición, osteoporosis, artritis reumatoide y ansiedad-depresión.

Diagnóstico

Una vez que se conocen los síntomas y que se sospecha, los pasos son sencillos: se analiza la sangre de una serología para comprobar anticuerpos específicos: antiglidina, antiendomisio y antitransglutaminasa. También se puede realizar una prueba genética. “Con esta prueba se conoce si esa persona tiene posibilidad o no de desarrollar la enfermedad”, explica. También se realiza una biopsia intestinal, una endoscopia que extrae una muestra del tejido del intestino.

“Hay muchos casos de personas no diagnosticadas”

Pero que una persona tenga genética positiva no quiere decir qué vaya a desarrollar la enfermedad. “Que eso no quiere decir ni que una persona sea celíaca ni que en un futuro tenga que serlo, si no que tienes una predisposición alta y puede que lo desarrolle, pero solo es probable”, detalla el miembro de la asociación.

Aunque cada vez hay más personas diagnosticadas, aún queda largo camino por recorrer. Ya que “no todas las personas están diagnosticadas. Esto es como el iceberg, lo que se ve, lo que está diagnoticado es la punta, realmente ahora mismo se estima que casi el 70% de la población está sin diagnosticar porque muchas veces normalizan como normales cosas que no lo son, como ir tres o cuatro veces al día al baño, llevar mucho tiempo con problemas de diarreas, etc”.

“Lo importante es el diagnóstico precoz, la formación de los médicos porque lo fundamental es que el médico de cabecera haga esas primeras pruebas para derivar a digestivo, que empiecen en que una persona con esos síntomas puede ser celíaca”, explica.

“La única medicina es una dieta estricta de por vida”

“Ahora mismo la única medicina para una persona celíaca es una dieta estricta de por vida”, para ello es necesario ingerir alimentos sin gluten, algo cada vez más fácil. “Hace unos años solo se encontraban estos productos específicos en ciertas tiendas, había pocas marcas y poca variedad. Ahora mismo en cualquier supermercado encuentras, pero es verdad que tienen m´s grasas o más aceite”, explica César García.

Una de sus mayores reivindicaciones es el poder comer fuera de casa, en establecimientos de hostelería. “Existe un proyecto a nivel nacional y una app donde nuestros asociados pueden conocer los establecimientos donde pueden ir a comer las personas celíacas”. Pero tiene clara una cosa importante. “En un restaurante tienes que decir que eres celíaco, porque, aunque en los ingredientes pongan que no hay que tener cuidado con la contaminación cruzada”.

García destaca que “llevamos muchos años pidiendo a Sanidad un estudio epidemiológico para conocer cuantas personas celíacas hay. Es muy complicado saber cuántas personas son celíacas”. Según los datos de la asociación, por ACECALE han pasado en torno a 5.000 familias, y en Salamanca unas 400. “Hay que tener en cuenta que no todos los diagnosticados pertenecen a la asociación, y que no todos los celiacos están diagnosticados”, concluye”.