“No está acostumbrado, no es la voz autorizada, lleva poco en esto…”. No sé qué día de esta semana escuché en la radio a un portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, cuyo nombre no recuerdo, referirse así (aproximadamente, escribo de memoria) al vicepresidente de la Junta, miembro de VOX, por alguna declaración que había hecho en sede parlamentaria. Luego, en aluvión, leí titulares, respuestas, comentarios, exabruptos, descalificaciones, condenas… Un poco más tarde, con tiempo, vi y escuché lo sucedido en la cámara y pude sacar mis propias conclusiones, diferentes a los resúmenes de trazo grueso (¡y a veces contenido falso!) predominantes en los medios de comunicación. Finalmente, sin ninguna sorpresa, volví a leer las disculpas, perdones y duelos del presidente de la Junta. Con todo, y a sabiendas de que escribir esto te pone la etiqueta favorita de los detectores de fascistas, no me guardo mi opinión.

Pregunta, respuesta, réplica y dúplica: vídeo completo. Son ocho minutos y catorce segundos.

Pregunta de una procuradora del PSOE: “Según sus ya reiteradas declaraciones, ¿cómo cree el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que hay que tratar a las mujeres con discapacidad en Castilla y León?”.

(El 9 de mayo había declarado en la Tribuna Fórum Europa: “Es un insulto para las mujeres decirles que necesitan un empujoncito, una ayudita, las mujeres son igual que los hombres, y no necesitan ninguna cuota, ni ser tratadas como discapacitadas. Hay más médicos mujeres que hombres… ¿dejamos algunas fuera? ¿Lo mismo con jueces y fiscales? Nosotros, frente a esa brecha de género, hablamos de la brecha maternal. A las mujeres no las discriminan por ser mujeres, sino por ser o poder ser madres”).

Respuesta: “Igual de bien que a los hombres con discapacidad”.

Luego, una réplica escrita, precocinada, que me hace dudar de la necesidad de este tipo de debates parlamentarios que no merecen ese nombre, aunque intuyo que es práctica frecuente entre políticos de todos los grupos. Los que sigan la vida parlamentaria, que a muchos nos suscita pereza a la vista de esta mediocridad, podrán decir si mi intuición es cierta.

Finalmente, la dúplica, en la que el vicepresidente hace afirmaciones de esas que hacen temblar los cimientos del sistema, porque contradicen los dogmas indiscutibles, y esto termina poniendo disculpas, perdones y duelos en la boca de uno de sus guardianes.

¿Hacía cuánto que no se decía en un parlamento español, con tanta repercusión mediática porque lo manifestó el segundo de a bordo de un gobierno autonómico, que se está matando a discapacitados en el vientre materno? Niños a los que un diagnóstico prenatal señala como afectados por el síndrome de Down que están siendo matados antes de nacer: aborto eugenésico.

Seguro que este vicepresidente habrá dicho muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no tengo entre mis prioridades ni seguirle demasiado ni, mucho menos, indagar en su pasado. Sin embargo, haberle visto defender a los discapacitados por los que nadie habla me resulta digno de elogio. En estos tiempos en que está de moda colectivizar el victimismo casi nadie habla por los que, casi cien mil cada año, en silencio padecen una muerte defendida como un derecho de sus madres.

Finalizó su intervención con una breve alusión a otra cuestión grave, el registro de los médicos que somos objetores de conciencia ante el aborto y la eutanasia, más hiriente si cabe ante la aspiración de garantizar la presencia de médicos no objetores en todos los servicios sanitarios públicos, con las consecuencias laborales que esto puede generar.

Posiblemente este joven vicepresidente no tenga mucho futuro en la política. Le terminarán defenestrando, no sé si en su propio partido o desde el gobierno del que forma parte, pero es de agradecer que todavía haya alguien que se atreva a hablar sin papeles, a expresar opiniones incómodas de las que provocan escarnios a cargo de los tertulianos y tuiteros fieles al sistema, y a esquivar la viejísima estrategia política de las trampas saduceas.