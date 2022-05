Pospuesta la aprobación del reglamento de terrazas debido a defectos de redacción

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha celebrado este jueves sesión de pleno ordinario en el que la modificación del reglamento de terrazas ha centrado gran parte de la atención del mismo. El punto, finalmente, ha sido retirado del orden del día con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos, que han adquirido el compromiso de modificar esta próxima semana los puntos cuya redacción es confusa para su aprobación lo antes posible.

El debate en el pleno se ha generado a raíz del punto que indicaba que "corresponderá al Ayuntamiento de Alba de Tormes definir los establecimientos que deberán apilar diariamente los elementos de la terraza en la zona autorizada". Ha sido en este punto cuando han surgido disparidad de opiniones entre los tres grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Por un lado, el Partido Popular, por medio de Fernando Patrocinio, ha apuntado la necesidad de retirar el punto del orden del día.

"Es un punto redactado de manera subjetiva. Debería redactarse de manera más fina. Debemos darle una vuelta más y ver el interés general. No es aceptable ni técnicamente viable. Se convocará una nueva comisión y se estudiará para llegar a la correcta redacción", señalaba el portavoz popular.

Jesús Blázquez, por su parte, se mostraba partidario de seguir adelante con la votación del reglamento. Para Gonzalo Bautista, concejal de Turismo y principal impulsor de las modificaciones, se trata de un tema complicado. "Habrá gente afectada decidamos lo que decidamos. Se trata de tener un poco de civismo y de tener contenta a la ciudadanía. Ha habido casos de no poder montar la terraza por tener un coche aparcado durante un día y medio. Si no podemos ser flexibles tenemos que votar hoy", apuntaba Gonzalo Bautista.

Acuerdo PP - Ciudadanos

"Todas las normas deben tener una seguridad jurídica. Este reglamento así va a generar muchos problemas para el concejal competente, para la alcaldesa y para la población. Hay que pulirlo y que mejore lo actual. Esto no lo mejora, es discrecional porque es lo que diga el Ayuntamiento", afirmaba Patrocinio.

En su misma línea se situaba la alcaldesa Concepción Miguélez. "La ordenanza se puede modificar en algún término más porque hay incongruencias. Esta redacción va a suponernos problemas con algunos hosteleros. Debemos tener un estudio más amplio de la misma, por eso pedimos su retirada del orden del día", indicaba

"En los últimos días me han llegado varias fotos de coches aparcados en terrazas de establecimientos hosteleros e incluso amenazas. Debemos darle celeridad a estas modificaciones para asegurar que las terrazas que han sido ocupadas en ocasiones no vayan a serlo y así no perjudicar a lo mismos bares", concluía Gonzalo Bautista, que finalmente votaba a favor de retirar el punto tras lograr el compromiso de sus socios de Gobierno de dar celeridad a las modificaciones.

Los otros puntos del día

Junto a la retirada modificación del reglamento de terrazas, el pleno del Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó por unanimidad el convenio interadministrativo para el abastecimiento de agua desde El Pinar de Alba al casco antiguo de Terradillos y a la zona conocida como los Ventorros, el Plan de Medidas Antifraude y la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.