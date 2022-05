Ayllón: "Es un partido histórico y una experiencia que estamos encantados de vivir"

Luis Ayllón, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación por última vez en la fase regular de Liga y ha mostrado su ilusión de alcanzar el playoff en Riazor, dado que su equipo se medirá al Deportivo de La Coruña en un partido de altos vuelos.

Partido histórico: "Es una final. Llevamos varios jornadas hablando de eso y para nosotros es importante a nivel deportivo, social y de club. Es un partido histórico y una experiencia que estamos encantados de vivir. En lo que no nos van a ganar es en ilusión y ganas. Vamos a movilizar a mucha gente".

Convocatoria: "Viajamos todos. Marín tiene molestias, pero ya se sentó en el banquillo con el Calahorra. Debe estar con el grupo".

Dépor reservón o no: "Son decisiones muy personales. No sabemos lo que hay dentro del vestuario del Dépor ni sus intenciones. Intentaría no forzar mucho en su caso, pero todos los jugadores quieren hacerlo bien y ganar. Más aún delante de tu gente. Creo mucho en la nobleza de este deporte. No tengo dudas de que saltarán a Riazor con la idea de sumar. Puede que presenten un once que no sea muy habitual para evitar riesgos".

Fondos: "Se ha notado. No es indiferente. Es un orgullo poder representar este escudo. Se ha manifestado en su máximo exponente lo que es Unionistas".

Otros resultados: "Si vamos nosotros 0-2 sí pregunto resultados. No solo depende de nosotros".

Playoff: "Objetivo cumplido el sábado después del partido. Lo que hay es un golpe de efecto conmigo para cambiar la dinámica. Se ha generado ilusión".

Riazor: "Es un escenario histórico y un equipo mítico".