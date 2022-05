Los cuentos tradicionales protagonistas de la sesión del mes de mayo

Como es habitual, los últimos viernes de cada mes son el momento elegido por la Biblioteca Municipal de Béjar para llevar a cabo la actividad de cuentacuentos que se desarrolla durante el curso escolar.

El salón de actos del CMC San Francisco, a partir de las 18:00h, se llenará de palabras e imágenes gracias a la actuación de Aurora Maroto y su “Cuentos con pan y pimientos”.

Aurora Maroto nació en Madrid y desde su infancia ha sido una lectora empedernida pero no fue hasta la adolescencia cuando escuchó por primera vez cuentos de viva voz, momento que le enfocó su camino a seguir. Como ella misma explica “cuento historias, cuentos, aventuras y leyendas para todo tipo de público. Actúo en festivales, centros culturales, bibliotecas, institutos, colegios, asociaciones, bares, o en la calle. En todas partes, pero no en cualquier parte, porque un cuento que se vuelve palabra dicha requiere cuidado y respeto para poder echar a volar”.

Sobre “Cuentos con pan y pimientos” Aurora lanza una pregunta :“¿Quieres que te cuente un cuento recuento que nunca se acaba? ¿Sí? ¡De acuerdo! Entonces acerca tus oídos con mucho sigilo para no despertar al gigante del Fi, Fa, Fo, Fu. Y no te preocupes, seguro que alguien nos ayuda. Puede que sea alguien que haya terminado ni mas ni menos que con siete de un golpe, o quizá sea alguien pequeño como una legumbre. Pero ven, no te quedes con la incertidumbre”. Si quieren descubrirlo, tienen una cita este viernes en el Convento de San Francisco.