Gabriel, salmantino diagnosticado por la insistencia de su madre: “Me llamaron para decirme que se habían confundido, que era celíaco”

Gabriel es un pequeño salmantino que tiene 7 años y es celíaco. Con casi 3 años le diagnosticaron esta enfermedad, que cada vez afecta a más personas, después de la insistencia de su madre. “Gabriel desde pequeño era muy delgadito, tenía mucha barriga y vomitaba mucho. La pedíatra me decía que no pasaba nada”, cuenta Virgina Garrido, madre del pequeño.

“Tengo una vecina que tiene una sobrina celíaca y me dijo que el niño tenía los mismos síntomas”, detalla. Por eso, cuando a Gabriel le iban a hacer unos análisis, su madre insistió para que le analizaran si podría ser celíaco. “Me dijeron que por pesada se la iban a hacer. Al mes me llamaron para decirme que se habían confundido, que Gabriel era celíaco”, destaca Virgina.

Existen tres niveles en los grados de celiaquía y Gabriel tiene el tercero. Su madre explica que dentro de ese nivel, existen otros tres y el pequeño está en el intermedio. “No tiene vellosidades porque el intestino se las ha absorbido”. A partir del diagnóstico, el pequeño comenzó una diera sin gluten que le ha hecho mejorar.

Su madre cuenta orgullosa que el pequeño Gabriel “está acostumbrado” a esos alimentos. “Al ser diagnosticado tan pequeño sabe que no puede comer ciertos alimentos. No echa de menos comer algunas cosas porque nunca las ha probado”. Come mucha fruta, mucha verdura”. Sin embargo, a medida que va creciendo “pregunta cosas”. Por qué no come galletas como sus primos o por qué cuando va a un cumpleaños él no come de esa tarta son algunas de ellas.

Situación en Salamanca

En Salamanca la situación "ha mejorado mucho", pues ya hay alguna que otra tienda especializada en productos sin gluten. “Esto es algo que se agradece”, cuenta Virginia. “Hace unos años todo lo que había estaba en supermercados o venta on-line, y para comer fuera casi era impensable. Ahora ya hay algunos sitios donde se puede ir a comer con él”, explica.

En este sentido, la madre del pequeño destaca que “vamos mejorando. Hay más conocimiento en la sociedad, también es verdad que hay más casos”.

Pero tiene una cosa clara. “Salamanca tiene que tener más gastroenterólogos pediátricos, solo tenemos uno y es una pena porque está desbordado”. Por eso cuenta su caso, “la última endoscopia que le hicieron a Gabriel fue en mayo de 2020 y desde entonces no hemos vuelto. Y habría que hacer una al año”, concluye.