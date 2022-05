María, tras su continuidad en el Salamanca UDS: "Se me ha transmitido que el objetivo es el ascenso"

María Hernández continuará como entrenador del Salamanca UDS durante la siguiente campaña tras haberse hecho oficial el anuncio por parte del club. Por ello, este medio ha podido realizarle la primera entrevista al técnico después de conocerse que será el capitán del barco en Tercera RFEF.

Continuidad: "Han pasado pocos días desde el descenso y en el club hemos empezado a tener contactos con futuros jugadores. No se ha anunciado antes porque había que confirmar unos flecos por mi parte, pero todo ha llegado a buen puerto. Estoy muy ilusionado y llevo trabajando desde el día después del Compostela".

Ofertas: "Mi primera opción siempre ha sido el Salamanca, pero con esas pequeñas mejoras que te pueden influir en el rendimiento de la plantilla. Tampoco se ha pedido la Catedral en ese sentido. Siempre he barajado continuar".

Cosas a mejorar que dijo: "Hay situaciones que desde mi perspectiva se pueden mejorar. Por eso se ha dilatado todo un poco. Vamos a ver si entre todos corregimos errores del pasado y enderezamos el rumbo hacia cosas mejores".

Tándem con Lozano: "Los temas de la futura confección de la plantilla los estamos llevando Lozano y yo".

Papel de Dueñas: "Los temas que está llevando son los de logística y a nivel de lo que ha ido haciendo hasta ahora".

Renovaciones de jugadores: "Las cosas están bastante paradas, aunque no solo aquí. Se empiezan a ver las primeras renovaciones como en el Guijuelo, pero nosotros seguimos trabajando. Hemos hablado con jugadores para el proyecto... y es difícil que sigan por el mercado o porque no han estado lo suficientemente bien. Hemos descendido y hay clubes que son superiores por la zona a nivel deportivo-económico. Hemos intentado continuar con la mayoría de jugadores al bajar de categoría. El presupuesto se va a bajar".

Presupuesto: "No es una pregunta que pueda responder yo. No soy el más indicado".

Perfil de futbolista salmantino: "Tenemos claras unas bases. El jugador que venga tiene que contar con ilusión. Queremos transmitir ese ADN con gente de por aquí o que ya haya estado en el club hace años. Buscamos gente con hambre".

Cuerpo técnico: "No puedo confirmar lo de Memo y Sátur porque tienen que hablar con ellos aún, pero claro que quiero contar con ellos. Lozano no va a ser el preparador de porteros y hay que buscarle un sustituto. ¿Luis Hernández? Es una opción porque está en el club".

Pretemporada: "Me han dicho varias fechas y hasta que no sea la asamblea el 30 de mayo es jugar a las quinielas. Puede ser a primeros de julio, a mediados...".

Objetivo: "Pregunté claramente y se me ha transmitido que el objetivo es el ascenso. No va a ser fácil. Hay clubes con presupuestos importantes y el camino será largo. Cada 15 días hay que jugar fuera y no es lo mismo que en casa por muchas razones".

Afición: "Agradezco al club el apoyo y a la afición le digo que se va a girar la política deportiva por decirlo de algún modo. Esperemos que el resultado sea el mejor posible con el objetivo del ascenso. Me quedo con el público del último partido de Liga, que es lo que quiero conseguir e incrementar".