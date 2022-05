Unionistas arrancará las obras para cambiar el césped "en breve" y con la próxima semana como plazo límite

Unionistas arrancará las obras para cambiar el césped del Reina Sofía "en breve" y con la próxima semana como plazo límite. Así se lo ha transmitido Roberto Pescador, vicepresidente del club, a SALAMANCArtv AL DÍA. Además, sus declaraciones ampliadas se podrán leer en la edición de papel de este medio, dado que el tema estrella en Deportes será el de las donaciones de los aficionados para costear los 300.000 euros.

Así, el mandatario ha indicado lo siguiente: "Con las obras estamos terminando de hacer los documentos y antes de que acabe esta semana ya los tendremos. Sí sé que va a estar en breve y como muy muy tarde sería para empezar la semana que viene, aunque es posible que sea en esta misma. No va a ser una cuestión que se dilate en el tiempo porque no tenemos de eso. No puedo decir si será mañana o pasado".

Con respecto al duelo frente al Dépor, el directivo ha comentado que "fue una pena que no se dieran algunos resultados mejores (en la última jornada) y ahora dependemos de varios rivales, pero el estar a un punto del playoff y jugártela en Riazor, que creo que no puede haber escenario más bonito, es para disfrutarlo. Si se da todo, seguro que será increíble. Si no pasa, toca celebrar que se ha acabado una temporada dura y bonita".