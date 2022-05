El Júpiter Leonés cierra la temporada sin recompensa, pero con la sensación de estar en el camino correcto

No pudo ser. La suma de puntos cosechada en el tramo final del curso no ha sido suficiente para poder entrar en el grupo de los playoffs. Con tres empates y dos victorias en los últimos cinco partidos, el Júpiter Leonés se ha quedado a las puertas de soñar una vez más con el ascenso de categoría. Sabe a poco la quinta posición en la tabla clasificatoria, máxime cuando los de Isra Martínez han demostrado sobradamente que no les falta ni calidad futbolística ni espíritu competitivo.

La antesala de la competición dejó entrever que el equipo llegaba con aire de campeón, con la inercia de aspirante sólido. Sus triunfos en la pretemporada contra el Atlético Astorga y el Navarro, además del empate contra el Palencia Cristo Atlético, que pertenece a una categoría superior, evidenciaron que las aspiraciones iban a ser máximas a lo largo del año. No en vano, los primeros pronósticos entre las mejores apuestas deportivas ponían de manifiesto que los culturalistas partían como uno de los firmes candidatos a llevarse una recompensa importante en la campaña 2021/2022.

Los meses de septiembre y octubre trajeron un arranque liguero prometedor, libre de derrotas y con el equipo enchufadísimo en la disputa por liderar la Tercera RFEF. De hecho, hubo que esperar hasta el undécimo encuentro para experimentar el sabor amargo que deja siempre un duelo sin puntos. Fue contra el filial del Numancia (1-3) cuando el equipo vivió su primer tropiezo y puso fin a su excelente racha de partidos invicto. El cuadro dirigido por Isra Martínez se estaba permitiendo el lujo de conocer en primera persona lo que se siente al estar en lo más alto de la tabla.

Tras este arranque esperanzador, llegó diciembre imponiendo el turno de la sequía. Tan sólo cuatro de doce puntos posibles pudieron cosecharse en la recta final de 2021, ganando al Mirandés B y empatando con el Colegios Diocesanos. Ni siquiera este indicio de declive pudo hacer que el Júpiter fuera destronado, aunque es cierto que el aliento perseguidor del Club Deportivo Guijuelo empezaba a intuirse cada vez con más peso.

La apertura de año trajo consigo un poco de oxígeno, una pequeña suma de puntos que sirvió para seguir creyendo en la posibilidad de mantener el ritmo ganador a largo plazo. Duró poco el optimismo, y es que la primera fecha del mes de febrero se saldó con la derrota ante el Guijuelo en una jornada que medía a dos equipos que en ese momento eran los mejores de la competición. Los leoneses cedían de esta manera el liderato y permitían al conjunto charro ocupar un primer puesto que ya no abandonarían jamás.

El mazazo arrastró duras consecuencias, tanto psicológicas como de rendimiento. La segunda vuelta se presentaba para los cachorros de La Cultural como un reto deportivo que el equipo no pudo asumir con plenitud. Llegó de nuevo el rumbo errante, la sangría de puntos contra el Almazán y el Atlético Bembibre, las tablas frente al Palencia. La falta de alegrías estaba incidiendo negativamente sobre el juego desplegado por los de Isra Martínez, cuyo fútbol empezaba a resultar un tanto conservador. Ni siquiera la posterior victoria contra el Salamanca supo a mejoría; hubo que sufrir mucho para sumar los tres puntos.

Con el primer puesto ya inalcanzable y bajo la amenaza de perder posiciones en la zona alta, el Júpiter afrontaba el periodo primaveral ocupando la tercera posición, pero golpeado todavía por la inestabilidad futbolística. De los partidos frente al Tordesillas, La Virgen y el Santa Marta sólo se pudo sacar un punto, precisamente en un periodo que se antojaba determinante para volver a ser un equipo regular. Los culturalistas iniciaban de este modo su particular caída libre hasta la quinta plaza, manteniendo casi como único objetivo salvar la lucha por los playoffs. No fue posible. La recta final de la temporada dejó únicamente dos victorias en cinco disputas, una cifra insuficiente que, sumada a la regla del golaveraje y al buen rendimiento de su rival directo, sepultaba a los de Isra Martínez hasta la sexta posición. El viaje llegaba a su fin.

Aunque por desgracia no ha habido premio para el Júpiter Leonés, las sensaciones que deja esta cantera a sus aficionados llevan a pensar que el primer equipo dispone de un buen repertorio de futbolistas de cara al futuro. Así lo han demostrado nombres propios como Diego Percan, Rodri Suárez, Javi Fernández o Marcos González, que han tenido el privilegio de jugar algunos minutos en la Cultural Leonesa, haciéndolo además con un rendimiento notable. Se trata de una circunstancia que pone de manifiesto que el trabajo realizado en las categorías inferiores está dando frutos importantes. Parece que la proyección está asegurada.