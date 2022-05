Jehu: "Mi idea siempre ha sido regresar al Salamanca en alguna situación"

Jehu Chiapas, entrenador del Ribert, ha hablado con este medio sobre el descenso por arrastre de su equipo, la denuncia de ProLiga, el Salamanca UDS y sus planes de futuro de cara a la próxima temporada.

Situación actual tras el descenso por arrastre: "Estamos con la conciencia tranquila porque hicimos nuestra parte dentro del campo, pero los arrastres están siendo peculiares este año y nos tienen con la duda de lo que pasará. Hicimos un trabajo para estar satisfechos en la temporada".

Denuncia de ProLiga: "Es la primera temporada con este tipo de categorías tras la reestructuración y hay muchas dudas. No sabemos lo que va a pasar y hay que esperar".

Seguirá como técnico: "Tampoco lo sé. Dependemos de lo que pase para saber cómo va a ser el futuro, de lo que quiere la gente del Ribert y Manuel (Lovato) porque también tiene parte de gerencia ahí".

Regresar al Salamanca UDS: "La realidad es que estoy aquí y soy muy agradecido con las oportunidades que he tenido. Prepararme siempre ha sido mi idea. Ya acabé mi curso de entrenador y estoy aprovechando la experiencia de haber sido jugador en México y en España. Cuesta entender las categorías y tengo la suerte de haberlo vivido como futbolista y como entrenador. Mi idea siempre ha sido regresar al Salamanca en alguna situación, pero en el Ribert me he encontrado gente muy profesional. Hay que ir evolucionado".

Volver a México: "Me gustaría seguir por aquí un tiempo más y prepararme mejor, coger más experiencia y estudiar en todo los aspectos. En un futuro espero regresar a México, pero todo cambia de un día a otro".

Qué debe cambiar en el Salamanca UDS y el Ribert tras un año duro: "Hay que entender las categorías y sus exigencias. Desde fuera hay cosas que son más sencillas de lo que parecen y al revés pasa lo mismo. Hay soluciones muy fáciles y simples. Espero que este reinicio pueda servir para tener una base sólida en el club. Sea en Tercera RFEF o en Primera División se ven a equipos con estructuras y gente que sabe de fútbol. No hay más secreto".

ADN UDS: "Es fundamental y necesario. Nosotros vimos en el Ribert que necesitas gente de la ciudad, así que con más razón en el Salamanca. Necesitas jugadores que sepan la presión que es jugar ahí porque el Helmántico aprieta y la afición y la prensa son exigentes. Hay gente que no aguanta y no es sencillo encontrar ese perfil. El futbolista que es de casa lo maneja mucho mejor. Ayuda mucho en todos los procesos".