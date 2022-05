Íñigo y los 300.000 euros del césped: "La respuesta de los aficionados está siendo increíble. Es algo único y no lo había vivido jamás"

Íñigo Muñoz, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en una semana más que importante en el futuro del club al estar a las puertas de conseguir el playoff de ascenso a Segunda División.

Playoff: "Estamos felices y con ganas de jugar el partido del sábado. La victoria contra el Calahorra nos dio mucha confianza y alas para lo que viene".

Cuentas: "La verdad que echamos pocas. Todo pasa por hacer un buen partido y sacar los tres puntos allí, que no va a ser fácil. Luego tenemos que creer y los otros resultados se deben dar. Podemos tener una opción mínima de entrar en playoff".

Dépor: "Va a ser muy complicado porque hay gente que no ha participado este año. Juegan en su casa, la afición aprieta mucho y todo lo que no sea ganar no es positivo para ellos. Ya hemos visto a rivales que no se juegan nada vencer a otros que sí".

Riazor y la afición: "Les necesitamos y van a estar. Nunca nos hemos sentido solos y estoy seguro que vendrán muchos aficionados. Les pido que crean en nosotros y saldremos a ganar. Ojalá todo se dé de cara para el playoff".

300.000 euros para el césped: "Pocas palabras hay para lo que esta sucediendo estas semanas. La respuesta de los aficionados y de gente de fuera está siendo increíble. Es algo único y no lo había vivido jamás. Lo que se ha formado en Unionistas es algo muy grande y positivo para el club".

Renovación: "Todavía no ha terminado la temporada y este fin de semana nos jugamos mucho. La hierba natural favorece a los jugadores y es un punto positivo para poder quedarse aquí. No he recibido llamadas, pero le he dicho a mi agente que no quiero hablar de ese tema todavía".