El Salamanca UDS y Amaro, en negociaciones para la renovación del capitán

El Salamanca UDS y Amaro se encuentran en negociaciones para la renovación del capitán. Tanto el club como el futbolista tienen interés en seguir ligados, aunque por ahora no hay acuerdo entre las partes.

Duelo por el descenso: "La semana pasada he estado asimilando lo que ha sido el descenso. Ahora ya estoy afrontándolo y voy mirando hacia delante. Hay que mirar cómo se puede solucionar todo y espero que sea de la mejora manera posible".

Renovación: "La situación es muy fácil. Ellos cuentan conmigo y yo me quiero quedar, pero hay que llegar a un acuerdo. Espero que dentro de poco se pueda solucionar. Conmigo lo tienen muy sencillo, solo es eso. Ojalá se pudiera mantener un bloque de la temporada pasada, que es lo que nos ha faltado todos estos años. Me tiene que convencer el proyecto para estar arriba".

Proyecto: "Hace falta estabilidad en todo. Hay que firmar jugadores constratados y un míster, que ya tenemos, que conozca la categoría y sepa cómo se juega. Poco a poco hay que lograr un equipo que espero que luche por el ascenso. Es lo que yo haría en su posición. Ellos tendrán un presupuesto que usarán de la mejor manera. Hay que complementarse con jugadores que quieran al Salamanca".

Ofertas: "Sí, me han llamado. Son todas de mayor categoría. Ya no solo este año, sino otros también he tenido muchas ofertas. Ya sabemos lo que me tira el Salamanca y estar en mi ciudad. Sería muy triste que tuviera que tomar la decisión de irme fuera. Esto es fútbol y todos nos tenemos que buscar nuestro camino".

Ascenso: "De momento no hemos hablado de ningún objetivo ni de cómo va a ser la plantilla. Tenemos que mirar los términos del contrato y luego ya iremos viendo lo demás".

Lozano como director deportivo junto a María: "Lo veo muy bien. Ambos saben lo que es el club y siempre van a mirar por él. Conocen la categoría y buscarán el bien de todos. Son grandes profesionales".

Impagos: "Siempre ha habido algún problema porque el dinero viene de México y las transferencias tardan en llegar. El club busca la mejor manera para que estemos al día y estoy seguro de que en los próximos días o semanas todos estaremos bien".

Campus: "Estoy muy ilusionado. Tengo esos nervios porque soy muy perfeccionista. Llevo un tiempo así, pero espero que todo salga bien. Espero que los niños disfruten y las inscripciones van por buen camino".