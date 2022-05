El incesto ¿Será el último tabú?

“Una hermana y un hermano han tenido varios hijos, en Alemania, y solicitan legalizar su situación familiar”.

En la legislación española el incesto es un acto que se considera ilegal; no está penado de ninguna forma, salvo que esté implicada una persona menor de edad o que no sea consentido. Lo que no está permitido es que miembros de la familia pueden casarse entre ellos, hasta un tercer grado colateral de parentesco.

¿Qué opina usted sobre el tabú del incesto?

La mayoría de la población ha aprendido, sin saber muy bien cómo, que las relaciones sexuales entre familiares no son adecuadas, especialmente entre padre, hijos y hermanos.

En la mayor parte de países prohíben el casamiento entre familiares de primer, segundo o tercer grado.

Por supuesto, como ocurre con todos los temas, hay minorías que rechazan este tabú.

Inicio por mi parte una reflexión que es más compleja de lo que puede parecer.

a) El incesto es un grave maltrato sexual cuando se trata de relaciones sexuales en las que está implicado un menor, incluso si éste consiente.

b) No es solo un abuso sexual, sino que el delito lo comete (si es el padre o la madre) quien debiera proteger al menor. Es un grave negligencia familiar.

c) Las relaciones incestuosas, incluidas en este caso entre hermanos e incluso entre primos, generan una perturbación familiar al tener que mantener el secreto de algo inconfesable.

d) Es más probable que determinados problemas genéticos afloren en hijos o hijas de personas consanguíneas.

e) Aunque hay excepciones, es un tabú muy universal.

f) Un tabú que favorece el enriquecimiento social de las tribus y pueblos con intercambios familiares.

g) Ha sido también una forma de trasferencia de riqueza por la costumbre de la “dote” matrimonial.

h) Este tabú evita la guerra sexual y los celos dentro de la familia. La lucha por tener relaciones con las hembras (con la liberación de la mujer habría que añadir “o con los hombres” y entre hombres y entre mujeres con la aceptación de la homosexualidad).

i) Entre los familiares hay muchas asimetrías de edad y poder, que son grandes factores de riesgo de desigualdad, dominación, abusos, violaciones, etc.

j) De hecho, en especies cercanas a la nuestra, el grupo familiar suele estar dominado por un macho que impone su poder hasta que es derrotado.

k) Y en otras muchas especies observamos como luchan por las hembras los machos y las hembras, a su modo, por los machos.

l) Otra razón también muy convincente es que no es fácil compaginar en la familia la función de educar, tratar y ayudar por igual a toda la descendencia y, a la vez, luchar o competir en los procesos de seducción y apareamiento.

ll -En las mismas comunidades religiosas, comunas o grupos de convivencia muy estrecha suelen haber normas escritas o implícitas para evitar las luchas, celos y demás problemas en relación con el respeto a la sexualidad de los miembros.

Un largo listado de razones que usted puede discutir y criticar. Espero que algunas le convenzan y aprecie algunos de los logros positivos de la humanidad.