"El Ministerio ha pedido en Europa la reapertura de la línea del ferrocarril de la Ruta de la Plata”

El PSOE de Salamanca ha celebrado una jornada de trabajo donde los parlamentarios nacionales del PSOE en Salamanca, David Serrada y Elena Diego, han estado acompañados por los representantes de las direcciones ejecutivas de los socialistas en León, Zamora, Cáceres y Badajoz, así como por César Ramos, portavoz de Transporte Movilidad y Agenda Urbana del PSOE en el Congreso.

El objetivo de esta reunión es generar un grupo de trabajo “que apueste por el desarrollo de las zonas de corredor de la Ruta de la Plata”, tal y como ha explicado David Serrada a los medios de comunicación. “Los salmantinos, los cacereños, la gente de Badajoz, la gente de León y la gente de Zamora, tenemos un corredor que durante muchos años lleva vigente con tráfico de mercancías, con tránsito de viajeros. Un corredor que vertebra buena parte de nuestro territorio y de nuestro país”, añadía Serrada.

La reunión que han mantenido este lunes, 23 de mayo, en Salamanca apuesta por una nueva forma de desarrollo. “Un nuevo modelo de desarrollo asentado en esa nueva economía, una economía cíclica que se sea circular, el desarrollo verde que necesita nuestro país y que se tiene que asentar en el hidrógeno, en las nuevas tecnologías por las nuevas condiciones de fibra en nuestro país”, explicaba.

En este sentido, “pretendemos generar un modelo aprovechando algo que no necesita mucha más financiación, algo que necesita la conjunción política, empresarial y social. Hoy arrancamos aquí la conjunción política, pero ya llevamos tiempo trabajando en esa sinergia empresarial. Hoy es un día muy importante y es el punto de arranque de una iniciativa, de futuro para todo nuestro territorio”, añadía.

Por su parte, el portavoz de Transporte Movilidad y Agenda Urbana del PSOE en el Congreso, César Ramos, ha destacado que “el oeste español ha sido abandonado durante mucho tiempo”.

Recuperación y electrificación del ferrocarril

En lo que respecta a la reapertura de la línea del ferrocarril, Ramos ha señalado que “ya hemos planteado que el ministerio lo ha pedido en Europa y así será próximamente”. Sobre los tramos que se están convirtiendo en corredores verdes, destacaba que “hay que conectar los corredores que pasan por Salamanca y por la provincia de Cáceres y de Badajoz con una nueva infraestructura”. Sobre el tiempo estimado, “primero hay que hacer los estudios pertinentes”, añadía.

Por su parte, sobre la recuperación de las líneas de tren que todavía no se han recuperado entre Salamanca y Madrid, Ramos ha destacado que “hay muchas líneas que no se han recuperado porque no había maquinistas”.

La electrificación hasta Fuentes de Oñoro “el próximo año será una realidad”, alegando que “los trámites administrativos que dejó el PP no han permitido que se haya avanzado más de lo que se tenía que avanzar”.