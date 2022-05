Mirar hacia delante

No me puedo creer que dos niñas maltratadas que están por protección, algún técnico se plantee devolverlas a casa en las mismas condiciones. Eso me cuenta una niña de doce años bastante asustada. El padre le da dinero y el abogado le dice lo que no puede decir. Argumentará sabiamente que las familias son buenas y los centros malos. Todos de acuerdo si en la familia prevalece el derecho de la menor. A educación, salud y niñez.

Mientras tanto estas niñas desde su aula alternativa deslumbran en las granjas infantiles dando talleres y acompañando a niños de infantil o primaria. Se empoderan, se sienten útiles y aprenden.

Llevamos semanas frenéticas al servicio de la ciudad. Una obra de teatro circo con un público entregado. Obra que cómicamente y con ironía habla de prejuicios raciales. Escrita colectivamente con los chicos y su profesora.

La plaza la libertad fue colonizada por nuestra frutería, quesería y plantas del centro de jardinería. Compartimos la plaza con los científicos del IRNASA. Dimos talleres de huertos, arte floral, reconocimiento de plantas, bonsáis, etc.

En la plaza de la libertad con mejor nombre que la de los bandos. Inmigrantes sin papeles y chicos de protección vendían productos ecológicos y demostraban delante del alcalde sus habilidades.

Todas las semanas son muy intensas porque estos niños y niñas heridas siguen con sus prácticas y respondiendo a los retos que les planteamos para que se reconozcan útiles y capaces.

Es importante que la sociedad en general reconozca su valía. En este caso ha sido el primer mercado de flores de la ciudad. En él no quisieron participar otras floristerías de la ciudad. No parece claro el bien común y sí el individualismo competitivo.

Desde lo pequeño buscamos la cohesión social y por eso nos abrimos y compartimos nuestros conocimientos. El sábado en el propio estudio de la Casa Escuela Santiago Uno participaron las veintidós personas posibles en el curso que impartía de educar desde la Botánica con los usos de las plantas. Reconociendo y haciendo cremas e infusiones.

Somos un tren, un barco, un puente con la puerta siempre abierta para avanzar.

Cuando alguien se cae podrá más adelante volver a incorporarse sin juicios o reproches.

Son diamantes cagados por los adultos y a los educadores nos toca intentar limpiar con ellos la mierda para que puedan brillar.

Estos peces Koi que nadan y nadan, mientras los demonios locales se ríen y aportan dificultades. Siempre hay alguno que da el salto heroico supera la cascada y los Dioses lo convierten en un dragón dorado.

El día a día con los chicos nos permite ver su interior y mirar con ellos hacia delante.