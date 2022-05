"Me han hecho sentir como una mierda", las quejas de una paciente de Urgencias del Hospital

El pasado día 20 de mayo aproximadamente a las 23:00 de la noche, sufro un desvanecimiento con pérdida de consciencia de aproximadamente 4 o 5 minutos. Al llamar al 112 para solicitar ayuda, se indica a mis familiares que no existe ninguna ambulancia disponible y que nos solucionemos el problema como nos parezca.

Gracias a Dios la Policía Local, único cuerpo de protección y seguridad que actúo como verdaderos profesionales, acudieron en nuestra ayuda y me trasladaron al Hospital en su vehículo, y de forma humana y rápida. Al llegar al Hospital Clínico de Salamanca, ese del que tan orgullosos nos sentimos y publicamos en los medios, el recibimiento y posterior trato fue denigrante.

A mi marido le vocearon, porque eso no fue hablar, que allí, no se entraba sin mascarilla, cosa igual de lógica, como el que él no la llevara, ya que nadie sale de casa, pensando que tiene que terminar en un hospital.

En esos momentos yo empecé a recobrar la consciencia, aunque mi estado era horroroso, ya que podía escuchar todo lo que se hablaba a mi alrededor, pero mi cabeza no me permitía reaccionar, ni abrir los ojos ni mover ninguna de mis articulaciones. Me rodeaban varios profesionales, por llamarlos de alguna forma ya que su actitud, fue todo menos eso, y empezaron a reírse de mi estado, comentando: ¿Y a esta que le pasa? Dice el otro (supongo que refiriéndose a mi marido) que se ha tomado una caña...con limón ha dicho...(risas y cachondeo ), Si, si, ahora veremos el limón que lleva la caña, como el otro que ha ingresado con una hemorragia, hasta el culo iba...tú te lo crees? yo lo dudo...podría continuar con las frases que se intercambiaban, y mientras yo sentía la impotencia de no poder responder y el miedo de mi situación ya que no era capaz de articular palabra, abrir los ojos ni moverme, intentaban que reaccionara, supongo que con las prácticas habituales pero desde luego con una forma poco humana. Cosas como: ya verás como ahora si se espabila, mientras me pasaban el puño fuertemente por el esternón, o me apretaban las uñas de mis manos y pies en el nacimiento de las mismas, cosa que efectivamente me molestaba bastante y hoy en día todavía tengo resentido todo mi cuerpo, pero que por mi estado no era capaz de moverme.

Yo estaba bañada en sudor, ya que se me ha dicho y quiero pensar, que solo fuera un fuerte golpe de calor, y se me dejo en una camilla en un box, prácticamente sin tapar. Al poco rato, mi cuerpo empezó a quedarse helado y yo seguía sin poder reaccionar, solamente mi cabeza funcionaba. Gracias a Dios, entre tanto inhumano, todavía queda gente que SI es profesional y merece todos esos aplausos que hace meses dimos todos los ciudadanos, y dos ATS se dieron cuenta de que estaba tiritando y me taparon con una manta.

Poco a poco fui recobrando mis fuerzas, llegaron los resultados de los análisis, y se pudo demostrar que si era una caña con limón, como había dicho el "otro", lo único que tenía en mi organismo. Pero yo digo, aunque no hubiera sido así, ¿no merece una persona que acude a un hospital un trato humano y profesional? ¿Es necesario que se rían de nosotros y nos traten como basura porque un viernes noche vas a "molestar" al servicio de Urgencias? ¿De verdad es necesario que tenga que saber que ha llegado un hombre con una hemorragia y que estaba hasta "el culo" (palabras textuales)?

Ahora mismo me encuentro dolorida, física y psicológicamente, quiero pensar que efectivamente solo fuera un golpe de calor, aunque la situación de oír a tu alrededor y no lograr que tu cuerpo reaccione, no se la deseo a nadie, pero como persona, me han hecho sentir de todo menos auxiliada y respetada. Es vergonzoso y patético, llegar a pensar y temer el tener que acudir a un Hospital, sabiendo el trato tan denigrante e inhumano que vas a recibir.

Y solamente pido y realizo esta reclamación o denuncia, porque creo que llegaré a ello, para que nadie tenga que pasar por este trance, el de sentirte como una mierda y el payaso de circo de unos cuantos indeseables, a los que hemos aplaudido sin merecérselo, cuando vas muerta de miedo porque tu salud, lo más importante de este mundo, te ha jugado una mala pasada.

Señores, ustedes estudiaron no sólo para cobrar a fin de mes, ni para sentirse los héroes de un país en la situación por la que hemos pasado estos dos años, sino creo que también para saber tratar con personas y tener un ápice de humanidad, aunque bien pensado, el ser humano y profesional no se estudia, se nace y se demuestra.

Ana Isabel Sánchez Malmierca