Iñaki Zubizarreta, en Salamanca: “Romper el silencio y contarlo” es la principal ‘arma’ para prevenir el bullying

El exjugador de baloncesto en la Liga ACB, Iñaki Zubizarreta, ha contado en primera persona el drama que vivió siendo un niño al ser víctima de acoso escolar solo por su estatura, “por ser un niño en un cuerpo enorme”. Una violencia que comenzó cuando tenía 11 años en 6º de Primaria no solo por parte de sus compañeros, sino a la que contribuían también los adultos, su profesora de Matemáticas y los padres de otros alumnos “que no veían al niño que había dentro de un cuerpo enorme y pensaban que tenía un retraso”.

Una confesión de tú a tú en la que ha expuesto a los escolares de Santa Marta que han acudido al Centro Comercial El Tormes a conocer la vida de este ex deportista de élite. Con su experiencia, incluido el episodio en el que pensó en suicidarse, ha querido calar en los pequeños y dejarles claro que hay que decir #StopAlBullying. “Porque para hacer daño de verdad no es necesario llegar a la violencia física, simplemente con la exclusión se genera ese dolor y se sufre muchísimo”, señaló. Este el mensaje que quiere que los niños interioricen, porque “nadie está libre de sufrir acoso, por eso cuando hacen algo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, no hay que tomarlo como una broma, no hay que permanecer callados”, ha insistido Iñaki Zubizarreta. Ha querido recalcar a los escolares la importancia de contar siempre una situación de este tipo: “Uno solo no se puede defender. Hay que actuar y con el silencio se permite el acoso y te conviertes igual de culpable que el acosador”.

De ahí que su lucha contra el bullying y para prevenir situaciones de acoso escolar se centre en “romper la ley del silencio y comunicar, no tener miedo, porque es lo que más duele, que nadie diera el paso para decir lo que estaba pasando” y solo así se pueden prevenir los suicidios de esos niños y jóvenes que no pueden más y que constituyen “la mayor causa de mortalidad infantil (un suicidio al día, más que el cáncer)”, ha insistido Zubizarreta.

Esta experiencia personal la ha recogido en un cómic, “Subnormal”, que era como lo llamaban a él de niño, para acercar el problema de manera más didáctica a los escolares. “Quererse a uno mismo, respetar, transformar el lenguaje interior y la manera de decir las cosas y convertirte en tu mejor amigo” son claves para evitar las consecuencias que conllevan las intenciones negativas de los acosadores”. Iñaki Zubizarreta encontró en “dos personas especiales” y en el deporte la ayuda necesaria para cambiar su “oscura” vida.

Por ello, Iñaki Zubizarreta hace un llamamiento a los más pequeños para aprender a gestionar bien las redes sociales y la gran cantidad de información que tienen al alcance “porque ahora es más fácil acosar y coaccionar, escondiéndose en el anonimato, y detrás de cada móvil hay una vida, que puede ser la vuestra”.

Los escolares de los colegios de Santa Marta de Tormes (San Blas, Carmen Martín Gaite y Hernández Vera) han asistido a esta charla organizada por Tribuna Grupo, con la colaboración del Centro Comercial El Tormes, Caja Rural de Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta.